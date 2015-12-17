وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ: نبحث شكاوى ضعف التيار وتهالك الأعمدة

تعددت الشكاوى أمام رؤساء المدن المتعددة بالمحافظة أمام المهندس الشاذلى مصطفى وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ عن تهالك عدد من الأعمدة الكهربائية وضعف التيار الكهربائى.

قال المهندس الشاذلى مصطفى وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إنه تم وضع خطة للإحلال والتجديد لعدد من الأعمدة بالقرى، بالإضافة لتغيير الأسلاك، مشيرا إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى من أهالى عدد من القرى بمراكز المحافظة وجار الاستجابة لها.

أكد محمود مسعود محمد "عامل" نطالب بتغيير محول الكهرباء البحرى بعزبة أبو إسماعيل بمركز قلين واستبداله بكشك كهرباء ذات قدرة أكبر نظرا لضعف التيار الكهربائى المستمر بالعزبة.

وأضاف محمد سعد أحمد "طالب" نطالب باحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة بقرية كفر المنشى بمركز كفر الشيخ، وتغيير الأعمدة متهالكة بأماكن متفرقة بقرية حاذق مما تشكل خطورة على المواطنين بالإضافة لضعف الجهد الكهربائى بمحولات (القصبى – أبو عجوز – أبو مرزوق – عزبة صادق- وضعف المحول بمدرسة حاذق)، بالإضافة لعدم مرور المحصلين والكشافين على القرية، مما يؤدى إلى تراكم الفواتير وعدم قدرتهم على السداد.

وقال مسعود محمد على "عامل"، من قرية القنى التابعة لمركز مطوبس نطالب بتوزيع كشافات الإنارة بشوارع قرى عليوة وأبو طويط وخميس ونطالب بإنارة "جبانة" المسلمين بعزبة عمرو بقرية القنى.

وأكد عاصم محمد السعدى "موظف على المعاش" يوجد نقص فى السلك الخامس فى بعض شوارع قرية الزعفران وتوابعها وتدعيم عزب" فايزة – ألماظة – الفؤادية " بالأعمدة نظرا للتوسع السكنى بها.

قال محمد عبد الله محمد "طالب جامعى" إننا نعانى بقرية محلة أبو على من عدم قراءة العدادات على الطبيعة وتقدير كميات الاستهلاك بطريقة غير واقعية، الأمر الذى يكلف الأهالى فوق طاقتهم.

أكد مسعد محمود محمد "موظف بالصحة" إن قرية الزوامل البحرية وتوابعها بمركز فوه، تعانى من إهمال صيانة أعمدة الإنارة والإسلاك والعوازل ونطالب بسرعة تنفيذ القرارات المتعددة الصادرة من رئيس مركز ومدينة فوه بتغيير34 عمودا متهالكا، ويحتاج لسلك معزول 50 ملى بطول 4500 متر وسلك معزول 70 ملى بطول 6000متر .

وأضاف إنه يوجد 20 عمودا متهالكا بعزبة الطوايش التابعة لقرية الزوامل وتحتاج لسلك معزول 35ملى بطول 4000متر بالإضافة لقرية أبو دراز الأم من أعمدة متهالكة على طريق يوسف أفندى .

وقال محمد أحمد عبد الله "مهندس": نطالب بضرورة استكمال تغطية شبكة كهرباء القرية الأم المجد 55 التابعة لمركز الرياض بأسلاك معزولة وتغيير شبكة وأعمدة كهرباء قرى 71،72،73،49،50، واستعجال إنشاء لوحة التوزيع بقرية 58 الأندلس، وتعديل زرع عمود كهربائى أمام مدرسة المجد 55.