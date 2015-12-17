نائب دائرة المنتزه ثان: ننسق بين أعضاء الإسكندرية لإصلاح المشاكل المتفاقمة

قال حسين خاطر عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان إن التنسيق الموجود بين نواب الإسكندرية لا يسمى كتلة برلمانية، خاصة أن كل نائب تيار أو حزب يتبعه، وأكثرهم مستقلون، وإنما هى طريقة للتواصل سوياً لكثرة مشكلات الإسكندرية والعمل على محاولة إصلاحها بالتنسيق سوياً.

وأشار خاطر، الذى تم اختياره منسقاً للنواب بالإسكندرية، إلى أن دوره فى التنسيق سيتمثل فى ترتيب الاجتماعات بين النواب والتنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف خاطر فى تصريحات خاصة أن الإسكندرية تحتاج الكثير بعد تفاقم مشكلات الصرف الصحى والكهرباء والتعليم والصحة، وبحاجة أكثر إلى تعاون نواب جميع الدوائر لأن المشكلة تشمل المحافظة بأكملها.

وكشف خاطر عن لقاء النواب برئيس مجلس إدارة الصرف الصحى لمتابعة تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية والصرف الصحى وتشغيل المحطات المغلقة، قائلاً: إن اللواء محمود نافع قام بعرض مخططه لتطوير الصرف الصحى بالمحافظة، إلا أنه ينتظر الدعم المالى لتنفيذ ذلك.