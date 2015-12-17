ننشر نتيجة الانتخابات النهائية بالدوائر الـ 4 "المؤجلة"..فوز الغنيمى وعفيفى وإلهام المنشاوى وصلاح عيسى بالرمل..وفوز عتمان وبرغش والنجار والفقى بمقاعد دمنهور..وفوز الشقيقين "برعى وأبو عزوز" ببنى سويف

-"خلاف" ومرشح "مستقبل وطن" يفوزان بمقعدى دائرة الواسطى فى بنى سويف

أعلنت اللجان العامة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وبنى سويف والتى تعاد بها الانتخابات بالدوائر الانتخابية المؤجلة من المرحلة الأولى، نتائج الانتخابات النهائية.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف" وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبًا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدًا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.

فوز الغنيمى وعفيفى وإلهام المنشاوى وصلاح عيسى بدائرة الرمل فى الإسكندرية

أعلن المستشار محمد إبراهيم بيومى درويش، رئيس اللجنة العامة لدائرة الرمل بالإسكندرية، نتيجة الفرز، قائلا: فاز بالمقاعد الأربعة "عمر جمال الغنيمى" في المركز الأول بعد حصوله على 34 ألفا و326 صوتا، ويخلفه "عفيفى كامل عفيفى" بعد حصوله على 30 ألفا و486 صوتا.

وتابع المستشار محمد إبراهيم، أن المركز الثالث من نصيب "إلهام المنشاوى" بعد حصولها على 26 ألفا و820 صوتا، و"صلاح عيسى" بعد حصوله على 19 ألفا و395 صوتا.

فوز "عتمان وبرغش والنجار والفقى" بمقاعد مركز وبندر دمنهور

>أعلن منذ قليل، المستشار يونس يوسف رئيس اللجنة العامة بدائرة دمنهور، النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية، بفوز المرشحين على عتمان وسناء برغش ومعتز النجار وعصام الفقى بالمقاعد الأربعة عن دائرة مركز وبندر دمنهور.

ووفقا لأرقام المرشحين فى الكشوف، حصل عبد الباسط الشرقاوى على39907 صوتا، وعلى عتمان 77349 صوتا، وعادل عقدة 47243 صوتا، وعادل حماد 49703 صوتا، وعبد الرؤوف الطنيخى 44893 صوتا، ومعتز النجار 56536 صوتا، وسناء برغش 65198 صوتا، وعصام الفقى 54207 صوتا.

فوز الشقيقين "برعى ومحمود أبو عزوز" بمقاعد دائرة بنى سويف

>أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف التابعة لمحافظة بنى سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية بالدائرة المعادة فى جولة الإعادة، حيث حصل المرشحون عاطف عبد الجواد البرعى وشقيقة عبد الرحمن البرعى ومحمود عزت أبو عزوز بمقاعد الدائرة الثلاثة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عاطف عبد الجواد البرعى "مستقل" بـ41 ألفا و209 أصوات، وشقيقه عبد الرحمن عبد الجواد البرعى "مستقل" بـ 38 ألفا و617 صوتا ومحمود أبو عزوز "مستقل" بـ35 ألفا و113صوتا، وأبو الخير عبد السميع "حزب الوفد" بـ31 ألفا و950صوتا، وثروت الداعورى "مستقل" بـ30 ألفا و128صوتا، جمال القليوبى "مستقل" بـ28 ألفا و246صوتا. وجاء إجمالى عدد الحضور 71717ألفا والأصوات صحيحة 68 ألفا و605 أصوات، و3593صوتا باطلا.

"خلاف" ومرشح "مستقبل وطن" يفوزان بمقعدى دائرة الواسطى فى بنى سويف

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية في جولة الإعادة، عن فوز المرشحين عصام خلاف وبدوى النويشى.

وحصل عصام عبد العزيز خلاف "مرشح مستقل"، بعد حصوله على 43 ألف و253 صوتا، وبدوى النويشى، مرشح مستقبل وطن، 30 ألف و977 صوتا، وإبراهيم رفعت رضوان مرشح حزب المصريين الأحرار 24 ألف و975 صوتا، وعماد اليمانى 24 ألف و005 صوتا. وجاء إجمالي عدد الحضور 63 ألف و689 ناخبا من إجمالى المقيدين بالدائرة 243 ألف و129 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة 61 ألف و605 صوتا، و2084 صوتا باطلاً.

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