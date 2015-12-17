نائب رئيس اتحاد طلاب الإسكندرية: نتعرض لحملة شائعات شرسة

قال محمود عبد العظيم، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اتحاد طلاب الإسكندرية يتعرض لحملة شرسة من الشائعات، خاصة قبل الجولة الأخيرة من الإعادة فى انتخابات اتحاد طلاب مصر التى ستكون بين اتحاد الإسكندرية والقاهرة.

وأكد أن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية من الطلاب المستقلين لا ينتمى لأى حزب سياسى أو أى حركة طلابية، مشيرا إلى أن من لديه أدلة تثبت عكس ذلك يستطيع إثباتها أمام الطلاب، مشيرا إلى أن اتحاد طلاب الإسكندرية ترشح فى الانتخابات لمنع طلاب صوت مصر من الفوز فى الانتخابات وذلك هو إثبات لعدم انتماء اتحاد طلاب الإسكندرية للكيان.