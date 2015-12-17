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الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

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الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك
بدأت سلطات محافظة الأقصر، استعداداتها للاحتفال بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون بمعبد الكرنك فى صباح يوم 22 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى صورة لما كانت تشهده معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة شرق المدينة قبل ثلاثة آلاف عام.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر محمد بدر أن المحافظة تسعى لتسويق الحدث ليكون على أجندة السياحية، وذلك فى إطار الجهود الجارية لتنويع المنتج السياحى واستعادة التدفقات السياحية للمدينة مجددا، بجانب الاستعداد لإقامة مهرجان السينما المصرية الأوروبية، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وغيرها من الأحداث الثقافية والفنية والسياحية.

وقال حسن جيلانى مدير عام إدارة التنمية السياحية بالإقصر، إن الاحتفال برصد الظاهرة تم لأول مرة فى عام 2012، وتعد هذه الظاهرة من أهم الأحداث التى تسعى المحافظة لاستغلالها فى تنشيط السياحة وجذب المزيد من السياح، وأيضا زيادة المناسبات على أجندة السياحة المصرية والتعريف بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

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مصر 365

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