الكونجرس الأمريكى يقر قانونا يعاقب المصارف المتعاملة مع "حزب الله"

أقر الكونجرس الأمريكى، الأربعاء، بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التى تتعامل مع حزب الله اللبنانى الذى تصنفه الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة "إرهابية".

وتطرق النواب إلى قناة "المنار" التى يملكها الحزب، عبر السعى إلى دفع مشغلى الأقمار الصناعية إلى قطع التعامل معها. وستحدد واشنطن فى غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع هذه القناة.

ونقل راديو سوا عن مسؤول فى البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون.

ويفرض القانون على الرئيس إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته.

وسيكون على الإدارة الأمريكية تقديم تقارير إلى الكونجرس بهدف تسليط الضوء على الشبكات العالمية لحزب الله خصوصا في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا. ويتعين عليها أيضا إحصاء الدول التى تدعم حزب الله أو التى يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة.

وسيتم إبلاغ الكونجرس بالبنوك المركزية التي يحتمل أن تكون لها صلة بتعاملات حزب الله المالية.

وسيكون الرئيس أوباما مطالبا بعد 120 يوما وبحلول أبريل المقبل بتقديم تقارير تصف أنشطة حزب الله فى مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار فى البشر.