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أمير الشمالية: يعزي ذوي الشهيد السهيان

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    أجرى صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اتصالاً هاتفيا بسعود بن محمد السهيان قدم خلاله خالص العزاء والمواساة له ولإخوانه بفقيدهم الشهيد -بإذن الله- العقيد ركن عبدالله بن محمد السهيان الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في متابعة سير عمليات تحرير تعز ضمن عملية إعادة الأمل باليمن في ميدان الشرف والبطولة بكل تضحيه وإخلاص.

ودعا سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان، وعبر سعود السهيان من جانبه بإسمه ونيابة عن إخوانه وأبناء الفقيد وأبناء عمومتهم عن عظيم شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، سائلين الله أن يكتب ذلك في ميازين أعماله وأن لا يريه أي مكروه.

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