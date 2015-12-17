إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في صبيا

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة صبيا صباح أمس الإحداثات الواقعة على أراضٍ حكومية في قائم الدش شمال المحافظة، وهي أرض مسلمة لمديرية التعليم لإقامة مدرسة وأرض أخرى للشؤون الصحية لإنشاء مستوصف وثالثة مسلمة للأوقاف لإنشاء مصلى العيد.

وقال محمد مجرشي رئيس لجنة المراقبة إن إزالة التعديات تمت بمشاركة اللجنة الرئيسية بإمارة منطقة جازان، مؤكداً مواصلة الحملة لمعاقبة المعتدين.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر أمير منطقة جازان تشدد على إزالة أي إحداثات قد تجري على أراضٍ تابعة للدولة، إلى جانب تطبيق الأنظمة والتعليمات حيال مثل هذه الاعتداءات.