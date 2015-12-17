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اليوسي يفوز بجائزة «ألوان السعودية» في محور الإنسان والحياة

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اليوسي يفوز بجائزة «ألوان السعودية» في محور الإنسان والحياة اليوسي يفوز بجائزة «ألوان السعودية» في محور الإنسان والحياة

    حقق محمد اليوسي جائزة ألوان في محور الإنسان والحياة ضمن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالمملكة، والمقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي نظمته الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأكد اليوسي أن هذه الجائزة نتاج عمل سنوات مع الفن الفوتوغرافي، عاداً أن ذلك ليس تكريماً له فقط بل لأبناء محافظة النماص، ولمدينة النماص التي اعتبرها ملهمته الأولى في فن التصوير الفوتوغرافي، ورفيقة خياله في جميع أعماله الفنية.

واختتم تصريحه بالشكر والتقدير لكل من دعمه، وفي مقدمتهم عوض آل الشيخ أمين المركز الإعلامي بالنماص، متمنياً أن يحالف التوفيق زملاءه وأصدقاءه من النماص في المرات المقبلة.

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