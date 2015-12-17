القتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على مركز شرطة تاروت

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطنين اثنين، وقررت الحكم بالقتل تعزيراً على المتهم الأول لإطلاقه النار على مركز شرطة تاروت والدوريات الأمنية، وتعزير (الثاني) بالسجن مدة ثماني سنوات لإخلاله بواجبه الوظيفي وتعاونه مع (الأول).

وثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول الذي حكم عليه بالقتل تعزيراً بخروجه المسلح على ولي الأمر من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية وفي كل مرة يفرغ مشط كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز الشرطة ذاته، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة وتستره على ذلك، ورميه برفقة مجموعة من الأشخاص قنابل المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة بقصد إعاقتهم عن المهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة على المطلوبين أمنياً واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع مسدس والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته مقابل (150) حبة كبتاجون وتعاطيه الحبوب المحظورة وحيازته لخمسين طلقة مسدس بدون ترخيص أخذها من (الأول)، وقررت المحكمة تعزير المتهم الثاني لما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده 70 جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.