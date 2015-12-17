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تشغيل (4٫210) توصيلة مياه منزلية في الخرج

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تشغيل (4٫210) توصيلة مياه منزلية في الخرج تشغيل (4٫210) توصيلة مياه منزلية في الخرج

    أنهت المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض أعمال تنفيذ وتشغيل (4,210) توصيلات منزلية بمحافظة الخرج لتخدم ما يقرب 25 ألف نسمة من سكان المحافظة القاطنين في أحياء مدينة السيح: حلة القطار، السهباء، الأندلس، الهدا، مشرف، الروابي، غرناطة، الفرسان، الفيصلية، الزاهر، الخالدية، مجمع، الملك سلمان.. وكل من مركز السلمية، والهياثم، الدلم. أوضح ذلك المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للمياه محمد عبدالله البدنة، الذي أضاف أن المديرية تعمل حالياً على تنفيذ عدد (4,810) توصيلات مياه منزلية وذلك ضمن أربعة مشروعات يجري تنفيذها بالمحافظة بقيمة (50,088,095) ريالاً.

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