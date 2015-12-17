مدير صحة حائل يدشن قسم العمليات بمستشفی الملك خالد

أكد د. عبدالمحسن العمّار مدير عام صحة حائل بإن إدارته تعمل بكل ما في وسعها لتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة ومتابعة اختصاصات صحة المنطقة، مشيدا بالعمل المميز من العاملين بمستشفی الملك خالد بحائل وكذلك تحقيق برامج الاعتماد والتي حصل عليها المستشفى مؤخراً والتي لها الأثر البالغ في رفع ثقة المواطنين والعاملين بخدمات المستشفى.

جاء ذلك في حديثه خلال رعايته فعاليات اليوم العالمي للجودة 2015م تحت شعار "أداء المسؤوليات يحقق النجاح" بمستشفى الملك خالد، والذي دشّن فيه قسم العمليات الجديدة بالمستشفى وتطوير مكتب إدارة الجودة النوعية وقسم الطب المنزلي.

فيما أوضح مدير مستشفى الملك خالد بحائل د. فواز الراشد خلال أن المستشفى يسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة النوعية من خلال تطبيق ونشر ثقافة الجودة في الأقسام ودعمها بأحدث التقنيات الحديثة، حيث تم تطوير قسم إدارة الجودة والذي يحتوي على قاعة اجتماعات لتسهيل نطاق الخدمة المرجوة منها، مشيراً إلى أن افتتاح قسم العمليات الجديدة يعد نقلة نوعية في المستشفى حيث كان قسم العمليات سابقاً يعمل بثلاث غرف فقط وبعد الافتتاح سيكون عدد الغرف الإجمالي سبع غرف عمليات، مبيناً أن قسم الطب المنزلي بالمستشفى يقوم على خدمات الرعاية الصحية المنزلية والتي تقدم في البيت ضمن إطار الرعاية الصحية الشاملة للمريض إثر تلقيه العلاج بالمستشفى وبعد خروجه منه وذلك من خلال المرور اليومي للأقسام لتجنب المريض مشقة مراجعة العيادات والوقاية من المضاعفات، كما يساهم في توفير الأسرة بالمستشفى لمرضى آخرين هم بأمس الحاجة إليها.