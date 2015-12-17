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ثلاث مدارس بالقطيف تترشح لجائزة كيانات

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ثلاث مدارس بالقطيف تترشح لجائزة كيانات ثلاث مدارس بالقطيف تترشح لجائزة كيانات
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عبدالكريم العليط ‏

القطيف - منير النمر

    كشف مدير إدارة تعليم القطيف عبدالكريم العليط عن ترشح ثلاث مدارس بالقطيف لجائزة كيانات تطوير المتميزة على مستوى المملكة والتي تعد من أبرز الجوائز لتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتطوير المدارس. وأكد العليط استمرار لجنة تطوير المدارس بتعليم القطيف، لافتاً أن ترشح ثلاث مدارس من تعليم القطيف يُعد تحدياً حقيقياً مع المرحلة التي تتطلب الجودة النوعية، وصولاً لمجتمع المعرفة 1444ه.

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