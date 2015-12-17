10 فوائد رائعة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد

البندق
>البندق يعد من أهم أنواع المكسرات التى تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويتمتع بفوائد صحية مهمة، وهناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعشقون البندق الذى يتميز أيضًا بشكله وطعمه المميز.
فوائد البندق
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن للبندق العديد من الفوائد الصحية المهمة، وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر المهمة كالنحاس والمغنسيوم، وينصح بشكل دائم بتناوله للحصول على جميع فوائده وعناصره الغذائية التى لا تنتهى.
>تعرف على فوائد البندق
وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الصحية المهمة لتناول البندق، ومنها:
>1- عليك تناول البندق بشكل يومى أثناء فصل الشتاء للحد من الإصابة بأمراض الشتاء، لأنه يحتوى على عناصر غذائية رائعة تحد من الإصابة بالربو وحساسية الصدر وحساسية الأنف.
>2- يحد من الإصابة بالتهاب المفاصل.
>3- يمكن تناوله بين الوجبات للأشخاص الراغبين فى الحصول على الوزن المثالى، لأنه لا يتسبب فى زيادة الوزن، ولذا عليك تناوله للتخلص من الوزن الزائد لأنه يشعرك بالشبع لفترة طويلة، لذا فهو يخلصك من السمنة، شريطة تناول حفنة صغيرة منه.
>4- هل تعلم أن البندق يعد من أفضل أنواع المكسرات لمرضى القلب، حيث يحتوى على الدهون النافعة التى لا تتسبب فى حدوث مشاكل فى القلب، ويمنع أو يحد من الإصابة بتصلب الشرايين.
>5- يقلل من نسب الإصابة بالجالطات.
>6- لمن يعانى من الضغط النفسى عليه تناول 5 حبيبات من البندق بشكل يومى للشعور بالراحة النفسى والسعادة.
>7- ينظم نسبة السكر فى الدم.
>8- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم.
>9- يقلل نسبة الكولسترول فى الدم، ويحد من ارتفاعه.
>10- يقلل من فرص الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى احتوائه على "الفايتوستيرولات" وخصوصًا النوع "بيتا سيتوستيرول".