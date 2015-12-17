أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

10 فوائد رائعة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد

Google+ Print
10 فوائد رائعة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد 10 فوائد رائعة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد

البندق


>البندق يعد من أهم أنواع المكسرات التى تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويتمتع بفوائد صحية مهمة، وهناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعشقون البندق الذى يتميز أيضًا بشكله وطعمه المميز.

فوائد البندق


>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن للبندق العديد من الفوائد الصحية المهمة، وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر المهمة كالنحاس والمغنسيوم، وينصح بشكل دائم بتناوله للحصول على جميع فوائده وعناصره الغذائية التى لا تنتهى.
>تعرف على فوائد البندق

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الصحية المهمة لتناول البندق، ومنها:


>1- عليك تناول البندق بشكل يومى أثناء فصل الشتاء للحد من الإصابة بأمراض الشتاء، لأنه يحتوى على عناصر غذائية رائعة تحد من الإصابة بالربو وحساسية الصدر وحساسية الأنف.
>2- يحد من الإصابة بالتهاب المفاصل.
>3- يمكن تناوله بين الوجبات للأشخاص الراغبين فى الحصول على الوزن المثالى، لأنه لا يتسبب فى زيادة الوزن، ولذا عليك تناوله للتخلص من الوزن الزائد لأنه يشعرك بالشبع لفترة طويلة، لذا فهو يخلصك من السمنة، شريطة تناول حفنة صغيرة منه.
>4- هل تعلم أن البندق يعد من أفضل أنواع المكسرات لمرضى القلب، حيث يحتوى على النافعة التى لا تتسبب فى حدوث مشاكل فى القلب، ويمنع أو يحد من الإصابة بتصلب الشرايين.
>5- يقلل من نسب الإصابة بالجالطات.
>6- لمن يعانى من الضغط النفسى عليه تناول 5 حبيبات من البندق بشكل يومى للشعور بالراحة النفسى والسعادة.
>7- ينظم نسبة السكر فى الدم.
>8- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم.
>9- يقلل نسبة الكولسترول فى الدم، ويحد من ارتفاعه.
>10- يقلل من فرص الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى احتوائه على "الفايتوستيرولات" وخصوصًا النوع "بيتا سيتوستيرول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم