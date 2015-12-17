د. العيسـى: الأولويـة لهيكـل التعليـم.. وطموح المجتمع يحمّلنا مسؤولية أكبر

جدد وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد بعد الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للتعليم، وذلك خلال استقباله للمهنئين من مسؤولي وزارته.

وأكد د. العيسى على ضرورة تكامل العمل ضمن فريق واحد رغم تعدد المهام والمسؤوليات وتفرعاتها بعد قرار دمج وزارة التعليم، مشيراً إلى أن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع لسماع آرائهم وملاحظاتهم بما يخدم التعليم بالاضافة إلى ما تتيحه قنوات التواصل الالكتروني مع المجتمع خارج الوزارة.

وأوضح الوزير انه سيمنح أولوية لمراجعة هيكل الوزارة كونها أساس البناء الذي يخدم الأهداف والتطلعات.

وبين الوزير العيسى ان المجتمع يتطلع إلى تحقيق مبادرات وإنجازات سريعة وهو ما يضاعف المسؤولية على عاتق مسؤولي التعليم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية (طلاباً ومعلمين ومناهج ومباني مدرسية) والأخذ بسبل دعمها وتطويرها، لافتاً الى أن كل جهد لا يحدث تغييراً في قاعة الدرس ولا يصب في خدمة الطالب في التعليم العام والجامعي ولا يجعلهما عنصراً فاعلاً في العملية التعليمية يجعل جهودنا تدور في حلقة مفرغة.