اللبنانية كارن كرم تصمم للنجمات والأميرات

شغفها بعالم الأزياء، وحبّها للموضة، أوصلاها إلى ابتكار تصاميم أنثويّة ناعمة، تعكس صورة المرأة الواثقة من نفسها والمرحة. إنّها المصمّمة الموهوبة، كارن كرم التي بدأت مسيرتها منذ خمس سنوات، ووصلت اليوم إلى مرحلة فريدة من الابتكار والتميّز.

•كيف كانت البدايات؟

بدأت مسيرتي في عالم الأزياء الجاهزة منذ خمس سنوات. بدأت حينها بمجموعة صغيرة، وكنت لا أزال أعمل من المنزل حينها. لم أكن أتوقّع هذا التجاوب والإقبال على تصاميمي. لاقيت تجاوباً من البائعين والصحافة، وهكذا انطلقت.

•ما هو طابع مجموعتك الأخيرة ؟

بما أنّها مجموعتي الأولى في الكوتور، أردت أن ابتكر شيئاً يُشبه ذوقي. مجموعتي حول القصّات والأنسجة، مع المحافظة على لمسة الحيويّة والأناقة التي اشتهرت بها مجموعاتي السابقة.

•ما هي أكثر الأقمشة والألوان التي تمّ استخدامها في المجموعة؟

استخدمت في هذه المجموعة التول بمختلف أنواعه. كما أنّني أحبّ الغزار وأجده قماشاً غنيّاً، وأحب انسيابيّته.

•من أين تستوحين مجموعتك؟

يعتمد ذلك على المجموعة والموسم. في كلّ موسم، أرسم طابعاً أمامي، كالحديقة في هذا الموسم، ، وأبدأ بعدها عمليّة البحث عن الصور، الأفلام، المجلات وكلّ ما يتعلّق بعالم الحدائق، من حيث الصور والألوان والأشكال والأحجام.

•من هو مصمّمك المفضّل عربيّاً وعالميّاً؟

بالنسبة إلى العرب، طبعاً أحبّ إيلي صعب، وأحترم جدّاً كيفيّة وصوله إلى هذه المرحلة وطرق ابتكاره. كمصمّمة أعرف الصعوبات التي تُحيط بالشخص حين يصل إلى هذه المرحلة المهمّة في أعماله، لذا أحترمه كثيراً، وأحترم نهجه. أمّا بالنسبة إلى الأوروبيين فأنا أحبّ جدّاً ألبير الباز، مصمّم لانفان، وأحبّ تصاميمه، وكيفيّة استخدامه للألوان، لا سيّما بساطته وأناقته.

•من هم المشاهير الذين تطمحين لإلباسهم؟

أحبّ إلباس عدد كبير من المشاهير، أمثال ساره جيسيكا باركر، وكلوي سيفيني، لكنّني لطالما أحببت ليلي الن وألبستها من تصاميمي.

•من هي امرأتك ؟

•امرأتي واثقة من نفسها، مرحة، تحبّ الظهور بأسلوبها الخاصّ والفريد، وتعرف ما تريد.

•ما هي مشاريعك المستقبلية ؟

لدي الكثير من المشاريع المستقبلية، التي بدأت بالتحضير لها، لكن الآن أنا أركز على مشغلي وأعمل على انهائه. ولدي مخططات لتوسيع خط الكوتور.