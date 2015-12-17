السفير السبهان: افتتاح منفذ جديدة عرعر.. وملف المعتقلين في العراق أول اهتماماتنـا

عرعر - جاسر الصقري

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر السبهان ل"الرياض" بأن تعيينه سفيراً في العراق تشريف وتكليف، وتمنى أن يكون على قدر المسؤولية التي كلف بها من قبل القيادة -حفظها الله- ووزارة الخارجية. وأضاف بأنه قبل فترة قام في زيارة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وتم الاطلاع على كافة ملفات المعتقلين السعوديين في سجون العراق، وتم الحصول على جميع ما يخصهم، لكي تتم متابعتهم فور مباشرة السفارة السعودية في العاصمة العراقية بغداد، وقال: هذا الملف يحظى في اهتمام القيادة جميعها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، وتوصياتهم دائماً كانت بالحرص عليهم واحترامهم، واحترام الدولة العراقية وقوانينها، وكذلك اعطاء الفرصة كاملة للمساجين أن يحصلون على محاكمات عادلة، وتكون فيه متابعة من السفارة بشكل كامل داخل السجون العراقية، وأشار بأن من أولى المهام في حالة مباشرة جميع العاملين في السفارة متابعة قضايا السجناء بشكل دقيق جداً، كما سيتم حضور محاكمتهم في المحاكم العراقية، وكذلك سيتم تكليف محامين أكفاء للقيام بهذا الواجب، وأفاد بأن أعداد السجناء السعوديين في سجون العراق متفاوتة ولا يوجد عدد دقيق، لكن ما نعرفه حتى الآن من قبل وزارة العدل العراقية عددهم قرابة "69" سجين سعودي، وبإذن الله سيكون لدينا تصور كامل عن الاعداد والمحاكمات وذلك بعد مباشرة العمل بشكل كامل ورسمي، وذكر حيال موعد افتتاح منفذ جديدة عرعر البري الحدودي مع الدولة العراقية بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تؤكد على تقوية العلاقات بين البلدين وتجاوز جميع الصعوبات، والاسهام في تعزيز التعاون في جميع المجالات، فالترابط بين البلدين تاريخي وقديم جداً وما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر قربى وعروبة ودم وجوار جغرافي مميز تدفع الجميع للعمل على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين المشتركة، وكل ما فيه مصلحة للشعب العراقي والسعودي من أوليات عمل السفارة، ونسعى لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية عبر منفذ جديدة عرعر، لكن حسب الأوضاع الأمنية في العراق لأنها تؤثر بالسلب، وبإذن الله يعود الاستقرار للعراق ويتحسن ويعود لطبيعته وحاضنته العربية، ولفت بأن القنصلية السعودية ستباشر أعمالها في أربيل وذلك بعد مباشرته في السفارة بوقت قريب جداً.

الجدير ذكره بأنه قبل خمسة أشهر خص ال"الرياض" وزير العدل العراقي د. حيدر الزاملي في تصريح خاص بأنه في حالة افتتاح السفارة السعودية في العراق ستفتح آفاقاً أكثر للتواصل ومتابعة السجناء السعوديين في سجون العراق، وذكر بأن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أمر في أيقاف مصادقة تنفيذ محاكمة الإعدام في السجون العراقية، ويشمل هذا القرار السجناء السعوديين في سجون العراق، وذلك لتتم إعادة دراسة جميع الملفات بالكامل وبشكل منفصل دراسة كاملة، وبين بأن تواصل السجناء في سجن الناصرية جنوب بغداد مع ذويهم عن طريق الصليب الأحمر أو عند فتح السفارة السعودية، كما أن ال" الرياض" كشفت عن عدد من السجناء السعوديين الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية سيئة في سجون العراق، إضافة إلى سوء التعامل من قبل المشرفين على السجون مع السجناء السعوديين بشكل طائفي.