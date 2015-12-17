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تقدير مصري لمبادرة خادم الحرمين بزيادة الاستثمارات السعودية

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تقدير مصري لمبادرة خادم الحرمين بزيادة الاستثمارات السعودية تقدير مصري لمبادرة خادم الحرمين بزيادة الاستثمارات السعودية

    ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح خلال استقباله في القاهرة أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مواقف المملكة المشرفة إزاء وشعبها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن ولي ولي العهد شدد على موقف المملكة الثابت بشأن دعم مسيرة التنمية في مصر والوقوف بجانبها.

وأعرب مجلس الوزراء المصري عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الاستثمارات في مصر على 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.

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