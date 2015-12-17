النائب بدوى النويشى: أعرف كل كبيرة وصغيرة عن مشاكل الواسطى وسأجاهد لحلها

قال النائب بدوى النويشى عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف "اعرف كل كبيرة وصغيرة عن مشاكل مركز الواسطى والقرى التابعة له وسأجاهد لحلها".

وأضاف النويشى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب إعلان فوزه بمقعد الدائرة، أنه من هذه اللحظة وضع على عاتقه مهمة النهوض بدائرته، والعمل على حل مشاكلهم، مشيرا إلى أنه وضع برنامجا انتخابيا سيقوم بتنفيذه على مدار الأربع سنوات القادمة.

وقدم النويشى شكره العميق لأهالى الدائرة بأجمعها، ووعدهم بأن يكون على قدر الثقة، متمنين التوفيق لمن لم يحالفه الحظ فى الدورات القادمة.

من جانبها أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية فى جولة الإعادة، عن فوز مرشحين وهم عصام خلاف وبدون النويشى.

وحصل عصام عبد العزيز خلاف بعد حصوله على 43 ألف و253 صوتا، وبدوى النويشى مرشح مستقبل وطن بـ30 ألف و977صوتا، وإبراهيم رفعت رضوان مرشح حزب المصريين الأحرار بـ24 ألفا و975 صوتا، وعماد اليمانى بـ24 ألفا و500صوت.

وجاء إجمالى عدد الحضور 63 ألفا و689 ناخبا من إجمالى المقيدين بالدائرة 243 ألفا و129 ناخبا، بإجمالى أصوات صحيحة 61 ألفا و605 أصوات، و2084صوتا باطلا.