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روسيا تأمل فى إجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة فى سوريا بحلول أول يناير

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روسيا تأمل فى إجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة فى سوريا بحلول أول يناير روسيا تأمل فى إجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة فى سوريا بحلول أول يناير

>أعربت روسيا مساء أمس عن أملها فى بدء المفاوضات بين والمعارضة فى سوريا بحلول أول يناير.

وذكرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين من 18 دولة, وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى -الذين التقوا فى فيينا فى شهر أكتوبر الماضى ويقودون الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سوف يلتقون مجددا يوم الجمعة المقبل فى نيويورك, بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أنه اتفق مع نظيره الأمريكى جون كيرى على العمل على التوصل إلى قرار من مجلس الأمن الدولى يدعم العملية الجارية فى فيينا, التى تسعى من اجل تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات جديدة خلال 18 شهرا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن لافروف قوله أمس الثلاثاء إن مجموعة فيينا, التى تضم داعمين للرئيس السورى بشار الأسد وللقوات المتمردة, "معترف بها فى المجتمع الدولى بأكمله كآلية رئيسية لتأكيد إجماع كل اللاعبين الخارجيين".

وأضاف لافروف: "ولكن هذه المجموعة رغم كل ذلك ليس لها اعتبار رسمى. وبذلك قد تكتسب قراراتها ثقلا إضافيا وبعدا قانونيا دوليا فى إطار عمل مجلس الأمن الدولي".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم أن الجهود ينبغى أن تركز على وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء سوريا " فى أقرب وقت ممكن ".

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مصر 365

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