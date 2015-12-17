مؤشرات بفوز "عتمان وبرغش والنجار والفقى" بمقاعد دائرة دمنهور

أكدت مصادر بغرفة عمليات محافظة البحيرة، عقب فرز أصوات الناخبين فى انتخابات الإعادة بدائرة دمنهور، فوز المرشحين عبد الواحد عتمان، وسناء برغش، ومعتز النجار، وعصام الفقى.

ووفقا للمصادر، حصل عبد الواحد عتمان على 77 ألف و129 صوتا، وسناء برغش 63 ألف و70 صوتا، ومعتز النجار مرشح حزب الوفد 55 ألف و832 صوتا، وعصام الفقى 54 ألف و42 صوتا، ومرشح حزب مستقبل وطن عبد الرؤوف الطنيخى47 ألف و 738 صوتا، وعادل عقدة 47 ألف و452 صوتا، وعبد الباسط الشرقاوى 39 ألف و610 صوتا.

و تجرى الانتخابات داخل 268 لجنة فرعية في 97 مقرا انتخابيا، كما يبلغ عدد الناخبين 551 ألف و752 ناخب وناخبة.

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