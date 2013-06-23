النجمات يفضلن الأكمام الطويلة

تعتمد النجمات ما يُحقق لهنّ الإطلالة الأجمل، والأكثر أناقة، على السجّادة الحمراء. ومن اللافت وجود بعض الاتجاهات التي تظهر على كلّ سجادة حمراء، مهما كانت المناسبة أو الوقت، مثل الأكمام الطويلة.

تُضيف الأكمام الطويلة مظهراً أنيقاً وملكيّاً إلى الإطلالة؛ وهذا ما جعلها واحدة من التصاميم المفضّلة لدى أشهر نجمات هوليوود.

ظهر هذا التصميم في أجمل الإطلالات في مهرجان "كان" السينمائيّ مؤخّراً، إذ اعتمدته النجمة Eva Longoria بفستان ذهبيّ جذّاب، حمل توقيع المصمّم زهير مراد، وكذلك فعلت زميلتها Cheryl Cole .

أما في حفلة Met Gala ، أهمّ وأكبر احتفالات الموضة في العالم، فقد شاهدنا الأكمام الطويلة في عدد من الإطلالات الرائعة، منها إطلالة Jennifer Lopez بفستان حمل توقيع المصمّم Michael Kors.

اجعلي الأكمام الطويلة تُزيّن إطلالتك المسائيّة على طريقة أشهر نجمات هوليوود لتحصلي على لوك جذّاب وأنيق.