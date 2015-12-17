وزير الخارجية: مصر دولة مستقله لا تتبع أحدا فى مواقفها ومبادئها ثابتة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر دولة مستقلة فى مواقفها لا تتبع أحد ولا تسعى إلى أن يتبعها أحد، مشيرا إلى أن الدولة لها رؤى وأهداف تصب فى خدمة مصلحتها والاستقرار والأمن القومى العربى، مؤكدا وضوح الرؤية العامة لمصر فى الأزمة الروسية التركية.

وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً" والمذاع على فضائية "دريم"، أن المبادئ المصرية لا يتم الحياد عنها لتحقيق مصالح وقتية أو جزئية، مشيرا إلى أن مصر تدعو دائما إلى عدم التوتر، وعدم اللجوء إلى أعمال من شأنها استفزاز أو الخروج عن الأمن والسلم الدولى.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر لن تتخذ خطوة من شأنها الإضرار بالأخرين، مؤكدا تقدير مصر للشعب التركى والتاريخ الذى يربط الشعبين، قائلاً: "نأمل أن تعود العلاقات المصرية التركية إلى عهدها السابق والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وسيادة الدولة.

وتابع: أتصور أن تركيا تسعى لأن يكون لها علاقات إيجابية مع الإمارات وإن كانت مصر هى السبب.. فأولى أن تراعى فى علاقتها مع مصر العمل الإيجابى والعودة إلى إطار إيجابى.