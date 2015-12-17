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ريال مدريد يتخلص من ' لعنته ' بعد لقاء فاليكانو

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ريال مدريد يتخلص من ' لعنته ' بعد لقاء فاليكانو ريال مدريد يتخلص من ' لعنته ' بعد لقاء فاليكانو

حينما يواجه ريال مدريد منافسه رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرتدي فيها قميصه وهو عليه شعار كأس العالم للأندية.

فمنذ فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في شهر ديسمبر من العام الماضي ووضع الشعار على قميصه أصبح هذا الأمر وكأنه بمثابة اللعنة على الفريق الملكي.

ففي أول مباراة ارتدى فيها ريال مدريد قميصه مطبوعا عليه شعار كأس العالم للأندية هُزم أمام فالنسيا ليتوقف عدد الانتصارات المتتالية الذي بلغ 22 مباراة.

ونافس اللوس بلانكوس على ثلاثة ألقاب هم الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وفشلوا في الظفر بأي منهم.

وخلال الموسم الجاري ودع ريال مدريد بطولة كأس إسبانيا أمام قادش بعد إشراك دينيس تشيرشيف في المباراة وهو لا يحق له خوضها بسبب إيقافه في وقت سابق.

يذكر أن نهائي كأس العالم للأندية سيقام يوم الأحد المقبل بين ريفير بليت والفائز من برشلونة وجوانجزو إيفرجراند.

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