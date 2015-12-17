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بالفيديو - يوفنتوس يتأهل لربع نهائي الكأس برباعية في تورينو

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بالفيديو - يوفنتوس يتأهل لربع نهائي الكأس برباعية في تورينو بالفيديو - يوفنتوس يتأهل لربع نهائي الكأس برباعية في تورينو

تأهل يوفنتوس للدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا على حساب فريق تورينو.

وقاز يوفنتوس بدربي تورينو على حساب جاره اللدود بأربعة أهداف مقابل لا شيء،في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يوفنتوس آرينا".

سيموني زازا تقدم ليوفنتوس في الدقيقة الـ 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، وبالوقت الذي حاول فيه تورينو العودة للقاءن فاجأهم حكم اللقاء بطرد كريستيان مولينارو في الدقيقة الـ 54 لتصعب المهمة بشكل أكبر على تورينو.

وفي الدقيقة الـ 51 أضاف زازا الهدف الثاني ليوفنتوس لينهي المباراة تماما.

باولو ديبالا حل بديلا لزازا في الدقيقة الـ 54، وأضاف الأرجنتيني الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة الـ 73.

يوفنتوس عزز النتيجة في الدقيقة الـ 82 بهدف للفرنسي بول بوجبا من ركلة حرة مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وبتلك النتيجة، تأهل يوفنتوس للدور ربع النهائي من البطولة، بانتظار تحديد منافسه في الجولة القادمة.

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فيديو اليوم السابع

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