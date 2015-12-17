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بالفيديو - دورتموند يزيح أوجسبورج من كأس ألمانيا في 5 دقائق

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بالفيديو - دورتموند يزيح أوجسبورج من كأس ألمانيا في 5 دقائق بالفيديو - دورتموند يزيح أوجسبورج من كأس ألمانيا في 5 دقائق

(إفي): تأهلت فرق بروسيا دورتموند وبوخوم وهيرتا برلين وشتوتجارت إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بعد تغلبها على كل من آوجسبورج و1860 ميونخ ونورمبرج وآينتراخت براونشفايج، على الترتيب.

وافتتح بيير إيمريك أوباماينج التسجيل بهدف لصالح فريقه دورتموند في الدقيقة 61 ثم أضاف هنريك ميخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بينما وصل بوخوم إلى دور الثمانية على حساب ميونخ 1860 بفضل الهدفين اللذين أحرزهما لاعباه يانيك هابرر في الدقيقة 39، وتيم هوجلاند في الدقيقة 44.

وكان هيرتا برلين قد فاز في وقت سابق اليوم على نورمبرج 2-0 ، بينما عانى شتوتجارت الأمرين كي يفلت من العنيد آينتراخت براونشفايج 3-2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1-1.

بالمثل، تأهل فيردر بريمن على حساب بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 4-3 ، وباير ليفركوزن على حساب أونترهاخينج 3-1 ، وبايرن ميونخ على حساب دارمشتات 1-0 ، وهايدنهايم على حساب إرتسجبيرجه آوي 2-0 ، خلال اللقاءات التي جمعتهم مساء أمس.

بذلك، يكتمل عقد المتأهلين لدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا، انتظارا لما ستسفر عنه القرعة.

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فيديو اليوم السابع

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