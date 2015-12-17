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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/12/17

برج الميزان:
>على الصعيد المهني:
>لا تضعف أمام الأعداء وأظهر لهم قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم فى هذا الزمان، وأجعل الصبر منهجاً لك، فالصابرين فقط هم من ينتصرون فى النهاية.
>برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>الحب يساعدك على الخروج من العديد من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان حبيبك، واستمتع قدر الإمكان بإحساس الأمان الذى يعطيه لك.
>برج الميزان على الصعيد الصحى:
>ربما حان الوقت لتبدأ فى ممارسة الرياضة، والقيام بنشاط صحى مكثف، خاصة وأن صحتك البدنية بدأت فى التدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.
>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق الطرق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة، تعلم من أخطاء الماضر، ولا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.


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