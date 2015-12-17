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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2015/12/17
على الصعيد المهنى:
>تبدأ فى مشروع جديد، يمثل انطلاقة فى حياتك العملية، وتستكمل الطريق إلى النجاح، مسلحاً بالطموح والعمل الجيد، أبق يقظاً فالأعداء حولك كثيرون، ومن يتمنون فشلك أكثر بكثير ممن يتمنون نجاحك، ولا تستسلم لشعورك بأنك وصلت للقمة بالفعل.
>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>الحب يدق بابك، ويخبرك بأن الوقت قد حان لتبحث عن شريك الحياة، لا تتوقف فى رحلة البحث، واستكمل طريقك حتى النهاية، حتى لا تبقى وحيداً ومنعزلا إلى نهاية الحياة.
>على الصعيد الصحى:
>صحتك تعانى من بعض المشاكل والتوترات، لا تستسلم للمرض، وحافظ على نشاطك بممارسة الرياضة، والقيام بكل التمارين اللازمة للحفاظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الأيام القادمة هى الأسوأ بالنسبة لك، حاول أن تمر منها بسلام ولا تدع أحد يخبرك بما عليك فعله، وتجنب المحرضين ومفتعلى المشاكل.

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مصر 365

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