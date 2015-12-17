توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الأسد:

حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/12/17

>على الصعيد المهني:>تقف على مشارف النجاح فى عملك، فأنت تقوم بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه، وتلقى مساعدة زملاء العمل، وتنفذ المشروعات الكبيرة بنفسك، ويجب أن تظل متعاونًا مع الآخرين وتفتح باب الثقة والاحترام بينكم، ولا تبالغ فى إبداء إعجابك بالآخرين واحترمهم.>برج الأسد على الصعيد العاطفى:>تعيش فى حالة من الصفاء الذهنى والهدوء، فالمشكلات أصبحت أكثر قابلية للحل وتنتهى بشكل جيد، وأنت فى علاقة عاطفية جيدة مع شريك حياتك، كما أنك تكون صداقات جديدة وتتعرف على أشخاص جدد يغيرون حياتك للأفضل.>برج الأسد على الصعيد الصحى:>ابتعد عن كل السلوكيات الخاطئة التى تسبب تعرضك لمشاكل صحية، وركز على الوجبات المغذية المفيدة، وابتعد عن كل شىء يزيد من وزنك لأن السمنة سوف تسبب لك مشاكل صحية عديدة.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الأسد اليوم يواجه يوماً مليئاً بالنشاط والحيوية، ومن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك فى العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة، كما تقضى أوقاتاً سعيدة مع العائلة وشريك حياتك.>حظك اليوم لبرج الجدى:>على الصعيد المهنى:>للأسف مازالت السحابة السوداء تخيم على هذا البرج، فعلى المستوى العملى والمهنى سيشهدون تراجعا ملحوظا لا يستطيعون التحكم فيه أو الرجوع إلى مستواهم الطبيعى فى هذه الأيام.>على الصعيد العاطفي:>الحب وحده سيكون مفتاح الأمل بالنسبة لكم، لذلك تمسك بشريك حياتك وحاول أن يكون طوق النجاة لك من أى مشاكل تمر بها.>على الصعيد الصحى:>على عكس المؤشرات التى توقعات الفترات السابقة تراجع ملحوظ فى صحتك وحالتك النفسية، سيكون هذا اليوم بداية لارتفاع معدلات الصحة بالنسبة لك.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:>الفترة المقبلة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.>حظك اليوم لبرج الدلو :>على الصعيد المهني:>أخرج من حالة الاكتئاب التى تمر بها هذه الأيام، وحاول أن تبتسم للحياة حتى تبتسم لك، وتأكد ان برجك هذا اليوم سيكون فى أبهى وأزهى حالته وستساعدك الظروف على التفاؤل.>على الصعيد العاطفي:>التفاؤل والأمل سينتابك هذه الفترات فلا تيأس حتى إذا مريت بحالة من الجمود العاطفى مع شريك حياتك، وتأكد تمامًا أنه يوم حظك حتى على المستوى العاطفى.

على الصعيد الصحي:

>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/12/17

>حظك اليوم برج السرطان:>على الصعيد المهنى:>تشعر بحماس ونشاط كبير، بسبب عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن تجعلك إنساناً قلقاً وسوف تكون أكثر قوة فى مواجهة الصعاب التى تقف فى طريقك، لذا لا تشك فى نفسك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فى الحال، فالمشكلات التى تواجهها حاليًا أكبر لذا يجب أن تتخلى بعض مبادئك المثالية حتى تستطيع تجاوز الأزمة.>برج السرطان على الصعيد العاطفي:>يجب أن تتغلب على الصراعات الداخلية، حيث يحملك الناس مشكلات أكثر مما تتحمل، وقد يقولون أشياء تجرحك أو يطلبون طلبات غير معقولة منك، لذا يجب أن تقوى موقفك من الناحية العاطفية، حيث أنك تعيش يوماً عاطفياً رائعاً.>برج السرطان على الصعيد الصحي:>لا تستهر بكل شئ فى الحياة، لأنه إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم، ويجب أن تكون أكثر قوة وتواجه حياتك النفسية بشكل إيجابى، لأن التفكير الإيجابى سوف ينعكس عليك بشكل جيد.>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك لن تستطيع التغلب على العقبات والصعوبات التى تراها أمامك، إذا حاولت حلها بالطرق القديمة، لذا يجب أن تغير طريقة حياتك بالكامل ولا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك أو التأثير على رأيك، لأن هذا الأمر سوف يؤثر عليك بالسلب.>حظك اليوم لبرج العذراء:>على الصعيد المهني:>تحيط بك مشاكل العمل من كل اتجاه، وتحاول التغلب عليها لكن موقعك وإمكانياتك لا يسمحان لك بذل، ربما تستشعر بعض الظلم فى هذه الفترة، وتتمنى لو يظهر الحق، ولكن لا تقلق فستنتصر بالنهاية لا محالة.>على الصعيد العاطفي:>تبدأ التوترات فى الدخول إلى حياتك العاطفية، ولكنك تتغلب عليها، وتذكر الحبيب بالصفات المشتركة بينكما، تعامل بحكمة مع غيرة الطرف الأخر، ولا تكبر المشاكل حتى لا تتطور الأمور بالسلب بينكما.>على الصعيد الصحي:>تشعر بالنشاط هذه الفترة على المستوى البدنى، إلا أن حالتك النفسية فى حاجة إلى المزيد من الاسترخاء، هدأ اعصابك فالاكتئاب والتوتر لن يفيداك بشيء، وحاول مصادقة المزيد من الأصدقاء الإيجابيين، والبعد عن التشاؤم قد إمكانك.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:>تشعر بالضيق اليوم، وترى أن الصعوبات أكثر مما تستطيع تحمله، لا تترك هذا الشعور يتملكك، وأبدأ فى العودة إلى حالتك الطبيعية ودفع نفسك لعمل الأمور على نحو صحيح.>حظك اليوم لبرج العقرب :>على الصعيد المهني:>سيشهد هذا البرج نقلة كبيرة على المستوى المهنى، فمن المتوقع أن تحدث ترقيات أو نقلات وظيفية تغير من مجرى حياتك المهنية بشكل عام.>على الصعيد العاطفي:>الحياة العاطفية ستشهد وعكة نوعا ما، لكن علينا أن نستوعب أى مشاكل حتى إذا وصلت إلى حد الانفصال، ونؤمن بأن البدايات الجديدة ربما تكون الأفضل.>على الصعيد الصحي:>على المستوى الصحى ستجتاز كل الفحوصات الطبية وستكون نتائجك هائلة مقارنة بالنتائج السابقة.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.>برج القوس على الصعيد المهني:>الظروف غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الاشخاص الذين يحاولون دائماً تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.>برج القوس على الصعيد العاطفى:>على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلباً على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.>على الصعيد الصحي:>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقت ومجهود أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

برج الثور على الصعيد المهني:

>تتعامل بشكل عاطفى جدًا فى العمل، والجميع يعرف أن هذه هى نقطة ضعفك وهذا خطأ كبير احرص على أن تخفى مشاعرك فى محيط العمل وضع كل شىء على طاولة العمل وتناول مع الأمور بالعقل والموضوعية.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

>إذا كنت تعانى وضعًا صعبًا فى علاقة الحب الخاصة بكل فإنه قد لا يكون من السهل عليك إخفاء مشاعرك عن المحيطين بك اليوم، خاصة إذا كنت تشارك فى نشاط مجموعة. حاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر الإمكان وتتخطى ما تمر به وإلا ستتعقد الأمور.

على الصعيد الصحي:

>كلمة السر بالنسبة لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى اليوم هى الاسترخاء. حاول ألا ترهق نفسك بأى طريقة أو شكل، واستمتع ببعض النوم وحاول أن تجعل مستوى التوتر لديك تحت السيطرة وستحد أن هذا ينعكس إيجابًا على مستويات الطاقة والمزاج والصحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>اليوم ستشعر بطعم السلطة حيث تصل إلى منصب قيادى بشك لغير متوقع. فى البداية قد تشعر بأن الأمور صعبة قليلاً ولكنك ستتأقلم مع الوضع قريبًا جدًا. حاول أن تتحلى بالثقة فى النفس وألا تشعر بالتوتر، وتذكر أن لديك دائمًا أصدقاء يقفون وراءك وعلى استعداد لمساعدتك.

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/12/17

برج الحمل على الصعيد المهني:

>والديك، وخاصة والدتك ستلعب دورًا مهما فى ما يخص حياتك المهنية سواء كانوا معكم فى الحياة أو لا. ربما الحكايات الحكيمة التى كنت تسمعهم منهم ستخطر ببالك وتمنحك المشورة المهنية اللازمة والتى تحتاجها الآن.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

>تشعر بالإحباط بشأن بعض جوانب حياتك العاطفية اليوم، ولكن الجانب المتفائل منك لن يسمح لك بأن تفقد الأمل. أنت حريص على أن تتحلى بالطاقة الإيجابية وهو ما تحتاجه الآن، وحاول أن تتحدث بشأن ما يقلقك مع صديق مقرب ومخلص.

على الصعيد الصحى:

>من يعانون من مشاكل فى القلب وارتفاع ضغط الدم من مواليد هذا البرج من المرجح أن يخطون خطوة إيجابية ويتحسنون بالعلاج، وهذا من شأنه أن يمنحهم الأمل للشفاء من المشاكل لفترة طويلة، لذلك عليهم الاستمرار فى العلاج وايلاء اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائى الخاص بهم ويتجنبوا الأطعمة المقلية بشكل صارم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تحاول طوال الوقت أن تقنع نفسك بأنه ليس لديك أى ميول انتهازية ولكن الحقيقة هو أنك لديك بالفعل تلك الميول، ولكن هذا شيء غير سيء، وحان الوقت للاعتراف بكل ما تملك من مهارات.

لا مشكلة فى أن يشعر الناس بأنك غامض، فأنت بالفعل معقد من الداخل ولكن هذا يعنى أنك شخص مثير للاهتمام فلا تشعر بالذنب.

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2015/12/17

>برج الحوت على الصعيد المهنى>تحاول السيطرة قدر الإمكان على كل الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.>برج الحوت على الصعيد العاطفى>علاقتك بالحبيب جيدة أو على ما يرام، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.>على المستوى الصحى>وضعك الصحى غير جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك.>توقعات علماء الفلك لك>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.>حظك اليوم برج الميزان:>على الصعيد المهني:>لا تضعف أمام الأعداء وأظهر لهم قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم فى هذا الزمان، وأجعل الصبر منهجاً لك، فالصابرين فقط هم من ينتصرون فى النهاية.>برج الميزان على الصعيد العاطفى:>الحب يساعدك على الخروج من العديد من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان حبيبك، واستمتع قدر الإمكان بإحساس الأمان الذى يعطيه لك.>برج الميزان على الصعيد الصحى:>ربما حان الوقت لتبدأ فى ممارسة الرياضة، والقيام بنشاط صحى مكثف، خاصة وأن صحتك البدنية بدأت فى التدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق الطرق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة، تعلم من أخطاء الماضر، ولا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>تبدأ فى مشروع جديد، يمثل انطلاقة فى حياتك العملية، وتستكمل الطريق إلى النجاح، مسلحاً بالطموح والعمل الجيد، أبق يقظاً فالأعداء حولك كثيرون، ومن يتمنون فشلك أكثر بكثير ممن يتمنون نجاحك، ولا تستسلم لشعورك بأنك وصلت للقمة بالفعل.>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:>الحب يدق بابك، ويخبرك بأن الوقت قد حان لتبحث عن شريك الحياة، لا تتوقف فى رحلة البحث، واستكمل طريقك حتى النهاية، حتى لا تبقى وحيداً ومنعزلا إلى نهاية الحياة.>على الصعيد الصحى:>صحتك تعانى من بعض المشاكل والتوترات، لا تستسلم للمرض، وحافظ على نشاطك بممارسة الرياضة، والقيام بكل التمارين اللازمة للحفاظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الأيام القادمة هى الأسوأ بالنسبة لك، حاول أن تمر منها بسلام ولا تدع أحد يخبرك بما عليك فعله، وتجنب المحرضين ومفتعلى المشاكل.