أرقام في الجول – ماذا فعل كالوشا مع المحلة ليكون هدف الزمالك

يسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر بناء على طلب ماركوس باكيتا.. وبدأ بالفعل اتصالاته مع غزل المحلة لضم لاعبه مصطفى كالوشا.

ويضم الزمالك في صفوفه الثنائي محمد عادل جمعة وشريف علاء في مركز الظهير الأيسر بجانب إجادة حمادة طلبة اللعب في هذا المركز.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قدم عرضا بقيمة مليون جنيه لضم كالوشا بينما يريد المحلة مليونين جنيه للاستغناء عن ظهيره الأيسر الأساسي.

ويتفاوض الزمالك مع النادي بعد موافقة اللاعب على الانتقال من خلال وكيله.

أرقامه

كالوشا أحد الركائز الأساسية مع فريق غزل المحلة إذ شارك في المباريات السبعة كأساسي.

يلمس كالوشا الكرة بمعدل 50 مرة في المباراة مما يدل على أنه أحد من يبدأون الهجمات.

نسبة تمريراته الصحيحة 77% ويرسل بمعدل تسع عرضيات في المباراة وهو رقم جيد جدا.

محاولاته على المرمى بمعدل ثلاث تصويبات ونسبة الإجادة تتخطى 40%.

عن دوره الدفاعي فإنه يستخلص الكرة بمعدل ست إلى ثماني كرات.

ويقوم بالتغطية العكسية ثلاث مرات في المباراة بشكل سليم.

لكن يعيب كالوشا قدرته على المراوغة إذ تنخفض معدلات مروره بشكل سليم من المنافس.