رئيس الوحدة المحلية بالعريش يعلن تطوير حديقة المساعيد وإنشاء مظلات انتظار

أعلن المهندس محمد فهمى البيك رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة العريش بشمال سيناء رفع كفاءة حديقة المساعيد، وإنشاء مظلات انتظار داخل المدينة.

وقال البيك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تم تطوير ورفع كفاءة حديقة المساعيد على ساحل مدينة العريش، والتى تعتبر متنفس مهم للأهالى، كما تم إنشاء مظلات انتظار بأماكن متفرقة داخل مدينة العريش فى مناطق شارع الفاتح والمساعيد وطريق الضاحية، وشارع 23 يوليو، وأبى صقل، والريسة، وميدان البلدية، ضمن خطة المشروعات العاجلة والملحة لمجلس مدينة العريش لعام 2015 ـ 2016 فى مجال تحسين البيئة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، تضمنت مشروعات تحسين البيئة أيضا إنشاء غرف إدارة ومخزن وحمام بالمشتل المركزى التابع للمحافظة بحى العبور، وشراء 2 سيارة شفط صحى، وشراء 5 ماكينات كوبوتا لسحب المياه، وشراء 2 سيارة تنك نقل مياه سعة 8 متر، وتوريد وتركيب معدات للمجزر الألى.

وأشار إلى قيام المجلس بشراء لودر كبير وسيارة نقل قلاب ضمن برنامج تحسين البيئة من مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام.