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وزير الخارجية: شائعات فشل مباحثات سد النهضة سببها خلاف بين شركتين

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وزير الخارجية: شائعات فشل مباحثات سد النهضة سببها خلاف بين شركتين وزير الخارجية: شائعات فشل مباحثات سد النهضة سببها خلاف بين شركتين
أكد سامح شكرى وزير الخارجية، إن شائعات فشل المفاوضات مع إثيوبيا بدأت بعد فشل الشركتين التى تم اختيارهما لإعداد الدراسة الخاصة بسد النهضة للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم .

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج العاشرة مساءا، علي قناة دريم2، إن هناك اتفاق حاليا مع شركة أخرى حتى تقوم بالمفاوضات .

وتابع شكرى، أن المباحاثات والمفاوضات مع الجانب الإثيوبى ما زالت قائمة ولن تتوقف، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المشترك بين جميع الجوانب فى المفاوضات " ، السودان ، أثيوبيا"، موضحا أن مصر لن تتخلى أبدا عن حقها فى مياه النيل وفى نفس الوقت يجب أن تحقق أثيوبيا أهداف التنمية.

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مصر 365

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