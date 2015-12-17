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فوز الشقيقين "برعى ومحمود أبو عزوز" بمقاعد دائرة بنى سويف

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فوز الشقيقين "برعى ومحمود أبو عزوز" بمقاعد دائرة بنى سويف فوز الشقيقين "برعى ومحمود أبو عزوز" بمقاعد دائرة بنى سويف
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف التابعة لمحافظة بنى سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية بالدائرة المعادة فى جولة الإعادة، حيث حصل المرشحون عاطف عبد الجواد البرعى وشقيقة عبد الرحمن البرعى ومحمود عزت أبو عزوز بمقاعد الدائرة الثلاثة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عاطف عبد الجواد البرعى "مستقل" بـ41 ألفا و209 أصوات، وشقيقه عبد الرحمن عبد الجواد البرعى "مستقل" بـ 38 ألفا و617 صوتا ومحمود أبو عزوز "مستقل" بـ35 ألفا و113صوتا، وأبو الخير عبد السميع "حزب الوفد" بـ31 ألفا و950صوتا، وثروت الداعورى "مستقل" بـ30 ألفا و128صوتا، جمال القليوبى "مستقل" بـ28 ألفا و246صوتا.

وجاء إجمالى عدد الحضور 71717ألفا والأصوات صحيحة 68 ألفا و605 أصوات، و3593صوتا باطلا.

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