أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على السلمى حول ائتلاف دعم الدولة : إعادة للحزب الوطنى ومجلس الإخوان

Google+ Print
على السلمى حول ائتلاف دعم الدولة : إعادة للحزب الوطنى ومجلس الإخوان على السلمى حول ائتلاف دعم الدولة : إعادة للحزب الوطنى ومجلس الإخوان
قال الدكتور على السلمى نائب رئيس وزراء الأسبق ، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لا يحتاج لظهير داخل البرلمان معلقا على ائتلاف ما يسمى بدعم الدولة المصرية :" كل من يحاول منافقة الرئيس أو التقرب منه بافتعال تحالفات أو تظاهرات داخل المجلس لا يعمل للمصلحة الوطنية لأن أخطر حاجة على الرئيس وعلى الدولة أن يظهر مثل هؤلاء ".

وأضاف السلمى فى تصريح خاص، :" الرئيس ليس فى حاجة لهذه الدعوات الفارغة التى تكرر الاتحاد الاشتراكى والحزب الوطنى والمجلس الإخوانى فى 2012 ..هذا ليس الاصطفاف الوطنى المطلوب لأن ما نبحث عنه أن يكون الشعب وموكليه على بينه من توجهات الرئاسة والحكومة وما يتفق عليه يؤيدوه وما يخالف يعارضوه ".


>- السلمى: من رابع المستحيلات أن ينجح الإخوان فى استغلال ذكرى 25 يناير
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''