على السلمى حول ائتلاف دعم الدولة : إعادة للحزب الوطنى ومجلس الإخوان

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس وزراء مصر الأسبق ، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لا يحتاج لظهير داخل البرلمان معلقا على ائتلاف ما يسمى بدعم الدولة المصرية :" كل من يحاول منافقة الرئيس أو التقرب منه بافتعال تحالفات أو تظاهرات داخل المجلس لا يعمل للمصلحة الوطنية لأن أخطر حاجة على الرئيس وعلى الدولة أن يظهر مثل هؤلاء ".

وأضاف السلمى فى تصريح خاص، :" الرئيس ليس فى حاجة لهذه الدعوات الفارغة التى تكرر الاتحاد الاشتراكى والحزب الوطنى والمجلس الإخوانى فى 2012 ..هذا ليس الاصطفاف الوطنى المطلوب لأن ما نبحث عنه أن يكون الشعب وموكليه على بينه من توجهات الرئاسة والحكومة وما يتفق عليه يؤيدوه وما يخالف يعارضوه ".

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