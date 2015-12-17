خطابات رئيس الدولة في افتتاح «الوطني» تجسد الحرص على التمكين

عقدت لجنة الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور محمد عبدالله المحرزي رئيساً للجنة، وعزة بن سليمان مقرراً لها، وناقشت اللجنة مشروع الرد على خطاب الافتتاح، وتم الموافقة على تقرير اللجنة واعتماده، وثمن أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله،

وجسدت خطابات الافتتاح لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في أدوار الانعقاد التي ألقيت تحت قبة المجلس قاعة زايد، حيث تجري مناقشة مختلف قضايا الوطن والمواطنين، حرص القيادة الحكيمة على دعم وتوجيه المجلس الوطني الاتحادي لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية بمشاركة أبناء وبنات الإمارات في صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة، ليواصل النهج الذي اختطه مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، لما حظي به المجلس من دعم كأحد السلطات الدستورية الـ5 منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 باهتمام ودعم لا محدود لتعزيز نهج الشورى وبلورة، لقناعته يرحمه الله بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم.

تهنئة

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر: «بسم الله وتوفيقه افتتحنا اليوم الجلسة ونهنئ شعبنا وقيادته بهذه المناسبة، وندعو الله العلي القدير أن يوفقكم إخواني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لترسيخ بناء وأسس الاتحاد الذي أرسى قواعده الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون».

وأكد سموه أن انعقاد المجلس يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحماً وطنياً بين الشعب والقيادة، ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.

ودعا سموه أعضاء المجلس الوطني إلى أن يكونوا همزة وصل بين حكومته والمواطنين على امتداد مساحة الوطن، مؤكداً سموه أن دولتنا الحبيبة تحافظ على مكتسباتها الوطنية بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة.

ودعاهم إلى أن يلتزموا بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعالى ثم أمام الشعب.

واختتم سموه كلمته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الجميع في خدمة الوطن ويحمي دولتنا من كل شر ومكروه.

فصول تشريعية

وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ثلاثة فصول تشريعية هي الـ14 والـ15 والـ16، ويكون المجلس الوطني بذلك قد عقد 10 أدوار انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي، بما فيها دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16.

وعلى مدى 3 فصول تشريعية منذ عام 2007 عقد المجلس الوطني الاتحادي 129 جلسة، ناقش وأقر خلالها 123 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وناقش 53 موضوعاً عاماً تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات، ووجه أعضاء المجلس 447 سؤالاً لممثلي الحكومة فضلاً عن إصدار المجلس 20 بياناً تناولت مختلف القضايا الوطنية واطلاعه على 343 اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت على المجلس، ليكون المجلس على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة، ولتحقيق كل مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة.

سلطات دستورية

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات منذ تسلم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سلطاته الدستورية في الثالث من شهر نوفمبر 2004، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005.

وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 الذي تضمن تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، ويتولى المجلس وضع مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد والاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة وتعرض على المجلس وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب 7 آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب 224 ألف ناخب عام 2015.

مسؤولية

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، في 12 فبراير 2007: «يسرنا أن نفتتح اليوم بعون الله تعالى الدور التشريعي الأول لمجلسكم الموقر بعد أن خاضت بل

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