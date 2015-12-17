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لبنى القاسمي تبحث التعاون مع صندوق النقد الدولي

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لبنى القاسمي تبحث التعاون مع صندوق النقد الدولي لبنى القاسمي تبحث التعاون مع صندوق النقد الدولي

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية خلال استقبالها في مقر الوزارة بأبوظبي أمس مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي وسبل دعم جهود التنمية الدولية وتبادل وجهات النظر.وأكدت معاليها أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تدعم جهود الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية بالأخص مؤسسات التمويل الدوليةمرتكزات أساسية

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن المرتكزات الأساسية لفلسفة المساعدات الخارجية الإماراتية تشمل مجالات متعددة بدءا من تقديم الدعم والمساعدات والمنح للدول النامية والمجتمعات الفقيرة لتعزيز برامج التنمية بالأخص من خلال دعم مشاريع البنية التحتيةمن جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة لتعزيز رؤى التنمية وتلبية تطلعات شعوب الدول النامية.

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