ميس حمدان تشارك سيرين عبدالنور وماجد المصرى «لعبة الموت»

كتب : هشام أمين منذ 9 دقائق

انضمت الفنانة ميس حمدان إلى مسلسل «لعبة الموت»، لتشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ماجد المصرى وسيرين عبدالنور والفنان السورى عابد فهد، وبدأت «ميس» تصوير أول مشاهدها الأسبوع الماضى فى شرم الشيخ، وتقوم حالياً بتكثيف تصوير المشاهد الخاصة بها فى المسلسل التى تحتوى على عدد كبير من الديكورات، وذلك حتى تستطيع الانتهاء منها قبل شهر رمضان.

من جهة أخرى تشارك ميس فى السباق الرمضانى هذا العام فى عدة أعمال، منها «كيكا ع العالى» الذى قامت بتصويره العام الماضى ولم يعرض، ويشاركها فى المسلسل حسن الرداد وأحمد صفوت، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج نادر جلال، إضافة إلى مشاركتها فى فوازير «مسلسليكو» أمام النجم محمد هنيدى، وتجسد فى الفوازير أكثر من شخصية منها دور الفنانة التركية «فاطمة».