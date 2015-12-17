حمدان بن مبارك يكرم الفائزين بـ"الابتكار"

كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للجامعة في الابتكار للعام 2015 بمقر الجامعة في مدينة العين ضمن رسالة الجامعة نحو دعم الابتكار والإبداع والريادة والتميز في البحث العلمي وذلك بحضور الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقد حصلت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصحة والنقل والمواصلات على المراكز الأولى وهي قطاعات استراتيجية حيوية تخدم عدة مجالات مهمة وتعمل على دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.

فائزون

وحصل فريق عمل مشروع النظام الذكي للإبلاغ عن حالات ترك الأطفال في السيارات المغلقة على المركز الأول لجائزة الابتكار لهذا العام 2015 في قطاع الصحة ويتمثل عمل النظام على تنبيه مالك المركبة بوجود طفل فيها وإذا لم يستجب المالك خلال فترة زمنية محددة يقوم النظام تلقائيا بالاتصال بالشرطة للحصول على المساعدة ويتكون فريق العمل من د. فكري خرباش وآمنة راشد حمود وجميلة سالم الكعبي وخولة يوسف المرزوقي ومريم محمد الخاطري.

أما في قطاع الطاقة المتجددة حصل فريق عمل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال حركة المركبات على المركز الأول عبر إضافتهن مادة ذات خصائص كهروضغطية وكهروحرارية إلى إطار المركبات لتحويلها إلى طاقة ميكانيكية ناتجة من حركة السيارة إلى طاقة كهربائية تستخدم لتشغيل أجهزة السيارات الكهربائية.. ويتكون فريق العمل من طالبات الجامعة/ زينب أحمد ورزان يوسف وميثاء جمعة وحمدة أحمد.

تكنولوجيا

وفي فئة التكنولوجيا حاز على المركز الأول مشروع تصميم نظام يحلل معلومات الاتصال من شبكات الهاتف المتحرك لمساعدة الأجهزة الأمنية في متابعة المشتبه بهم ورصد تحركاتهم في أي وقت وفي أي مكان ويتكون فريق العمل من/ د.نزار زكي وصفية الشحي وأسماء المرزوقي وفاطمة اليماحي وشيماء العامري.

وفي قطاع النقل والمواصلات فاز بالمركز الأول مشروع تصميم نظام يقوم بتحديد أفضل الطرق التي تسلكها الحافلات الجامعية عبر منظومة الأقمار الصناعية «جي بي أس» في تحديد وجهتها عبر قراءة البطاقة الجامعية لكل طالب أثناء دخوله للحافلة عن طريق قاعدة البيانات المركزية لطلبة جامعة الإمارات، حيث يقوم النظام تلقائيا بتحديد وجهة كل طالب وأفضل الطرق للوصول من خلال شاشة تفاعلية تعرض لسائق الحافلة.. ويتكون فريق العمل من طالبات الجامعة/ عائشة البلوشي وفاطمة الشامسي وريم الكعبي وعوشة الشامسي.

القطاع العام

عن فئة القطاع العام فاز بالمركز الأول فريق عمل مشروع الخوذة الذكية «سمارت هيلمت»، حيث تعمل على حماية رأس مستخدمها نظرا لصنعها من مواد عالية الكفاءة والأمان وكذلك احتواء الخوذة على برامج تطبيقية إلكترونية ذكية تزيد من مستويات الأمان فيها عبر اتصالها التلقائي في حالة الطوارئ بالجهات المعنية عند حدوث أي طارئ وكذلك عبر مفتاح جانبي يضغط عليه مستخدمها في حالة الخطر.. ويتكون فريق العمل من أحمد التلباني ود.باسل السيد.