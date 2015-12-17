هزاع بن زايد يفتتح معرض قروض الإسكان للمواطنين

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أمس فعاليات معرض «قروض الإسكان للمواطنين» الذي ينظمه بنك الخليج الأول للعام الثاني على التوالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الإدارة العليا للبنك وحشد من مواطني الدولة.

وينظم المعرض بتوجيهات من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين الحاصلين علـى موافقة قروض الإسكان من هيئة أبوظبي للإسكان أو المتقدمين بطلبات الحصول عليها للاطلاع على أحـدث التصـاميم الهندسيـة وخدمات البناء والتواصل مع مختلف فئات الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية العاملة في الإمارات، ويستمر المعرض الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حتى 19 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أدنيك.

أفضل الخدمات

وقال أحمد علي الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول «تعكس رعاية وافتتاح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للمعرض حرص القيادة على دعم مختلف الفعاليات والمبادرات التي تخدم المواطنين».

من جهته أكد عبد الحميد سعيد العضو المنتدب في بنك الخليج الأول أن استراتيجية البنك تهدف إلى أن نكون الخيار الأول لعملائنا وتقديم أفضل الخدمات والفرص لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، وانطلاقاً من هذا الأمر نحرص دوماً على توفير الدعم الكامل لمجتمعنا المحلي من خلال تشجيع وإطلاق عدد من المبادرات والخدمات والمنتجات المتميزة والحصرية التي نقدمها لعملائنا المواطنين والمقيمين على حد سواء.

بدوره ذكر سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن المعرض يعتبر منصة عرض جاذبة للمواطنين والمقاولين والمكاتب الاستشارية حيث حرصت الهيئة على المشاركة فيه لعرض خدمات الهيئة للمواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على القروض السكنية والمستفيدين من هذه المنح التي أقرتها قيادتنا الحكيمة.

مشاركة كبيرة

من جانبه أكد محمد المنصوري رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول أن البنك يمنح قروض الإسكان للمواطنين بدون أية فوائد، موضحاً أنه عند توصيل الكهرباء للمنزل بعد اكتمال المشروع يتم خصم 500 ألف درهم من القيمة الأصلية للقرض البالغة مليوني درهم لمنزل المواطن وفي حال السداد المبكر يتم خصم 25 % من المبلغ المتبقي من القرض.

وقال المنصوري إن قروض الإسكان التي يقدمها بنك الخليج الأول للمواطنين يتم تسديدها على 30 عاماً بقسط شهري لكل قرض قيمته 4170 درهماً بعد استبعاد الشيك الخاص بقيمة 500 ألف درهم التي يجري خصمها.

وبين أن التوسع الكبير الذي يشهده المعرض في دورته الثانية يعكس نجاح الدورة الأولى، مشيراً إلى ارتفاع المساحة المخصصة من 4000 متر مربع عام 2014 إلى 9650 متراً مربعاً، فيما ارتفع عدد الشركات من 115 شركة إلى 192 شركة بجانب مشاركة أربع جهات حكومية يمثلون الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم هيئة أبوظبي للإسكان.

ولفت إلى أن عدد زوار المعرض في الدورة الماضية وصل إلى 3350 زائراً، فيما تستهدف الدورة الحالية 7000 زائر.

ملفات إدارية

وأفاد المنصوري بأنه تم خلال العام الجاري تسليم 1800 مشروع بقيمة إجمالية 3.6 مليارات درهم مقابل 1650 مشروعاً العام الماضي، متوقعا أن يتم خلال عام 2016 تسليم 2000 مشروع جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات درهم بنمو نسبته 11.11 %.

وأشار إلى أن بنك الخليج الأول قابل نحو 22674 مواطناً لفتح ملفات إدارية وحسابات لهم تمثل نسبة 83% من إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها وتم البدء بتنفيذ 18189 مشروعاً وهي الآن في مختلف مراحل البناء وتم إنجاز 12413 مسكناً سلمت لأصحابها تساوي 46% من مجموع المشاريع التي تم الموافقة عليه ولا يزال 3.772 مسكناً قيد التنفيذ تساوي 14% من مجموع المشاريع التي تمت الموافقة عليها.