أحمد بن سعيد: موظفو حكومة دبي يبذلون جـهوداً ريادية لتحقيق سعادة المتعاملين

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أول ملتقى تفاعلي ذكي لتجربة المتعاملين الإيجابية عند حصولهم على خدمات حكومة دبي والذي كان قد اعتمده سابقاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف تطوير هذه التجربة وفقاً لاحتياجات المتعاملين.

وأشاد سموه بجهود العاملين في حكومة دبي قائلاً إن موظفي حكومة دبي يبذلون جهوداً استثنائية وريادية في سبيل تحقيق السعادة لجميع متعاملي الإمارة لذا فنحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على هذه الجهود من خلال ملتقى تفاعلي ذكي بمشاركة المتعاملين.

جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين في الدورة الثالثة من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2015 ضمن الحفل السنوي الذي أقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، وعبدالله الشيباني، أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وقيادات تنفيذية.

تجارب

وقال سموه «كنا وما زلنا حريصين على إتاحة الفرصة للمتعاملين لمشاركتنا بتجاربهم مع حكومة دبي على أنواعها المختلفة لإيماننا بأهمية الاستماع لصوت المتعامل وفهم احتياجاته وتوقعاته ونطلق اليوم مبادرة «5D» للتركيز على تجارب المتعاملين الإيجابية لأن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من قصص النجاح الإيجابية ومما يمكن مشاركته مع العالم».

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت قبل عدة سنوات نظاماً لشكاوى المتعاملين مخصصاً لتوثيق تحديات الخدمات، ونظاماً للاقتراحات مخصصاً لتوثيق اقتراحات المتعاملين وملاحظاتهم لتحسين الخدمات الحكومية إلا أننا ندعو الجهات الحكومية اليوم إلى التركيز كذلك على نوع جديد من انطباعات المتعاملين سعياً إلى فهم ما يسعد الجمهور في دبي والاستفادة من ذلك في تحقيق مزيداً من الريادة والتفرد.

وتعتبر مبادرة «5D» أول مبادرة من نوعها في حكومة دبي للتركيز على هذا النوع من الانطباعات حيث توفر التجارب الإيجابية ثروة من المعلومات النوعية التي يمكن تحليلها ودراستها بهدف الاستفادة من الممارسات الإيجابية ومشاركتها مع الجهات الحكومية وتعميمها إن أمكن.

مبادرة مستلهمة

وأكد سموه أن المبادرة جاءت مستلهمة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي قال فيها «إن التحلي بالطاقة الإيجابية والإصرار على توظيفها في كافة مساقات الحياة هو المقوم الأول للنجاح والتميز». ونحن في حكومة دبي نستقي من الطاقة الإيجابية لمتعاملينا ومن الجهود الإيجابية لموظفينا العناصر التي تسببت بهذا النجاح لمشاركتها مع الجميع وصولاً إلى فهم أكبر لاحتياجات وتوقعات المتعاملين والعمل على تلبيتها». ودعا سموه الجميع من متعاملي حكومة دبي وموظفيها للمشاركة في هذا الملتقى الذكي من خلال زيارة www.5d.ae وتوثيق تجاربهم الإيجابية مع حكومة دبي.

وسيقوم ملتقى www.5d.ae بقياس المؤشر التفاعلي والمشاعري لمحتوى التجارب التي يشاركها المتعاملون وإبراز أكثر التجارب تميزاً بشكل دوري. كما سيتيح الملتقى للمتعاملين مشاركة تجاربهم وتجارب غيرهم من المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتم الإعلان خلال الحفل أنه سيتم تكريم المشاركين من أصحاب التجارب الإيجابية المميزة بشكل خاص تثميناً لمشاركاتهم وتشجيعاً للجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذه التجارب.

خمسة أبعاد

ويشجع الملتقى الذكي الجمهور على مشاركة تجاربهم في خمسة أبعاد رئيسية هي «دبي الاهتمام ودبي المشاركة ودبي الريادة ودبي السهولة ودبي لي»، وتمثل هذه الأبعاد أهم المحاور التي تهم المتعامل عند الحصول على الخدمات الحكومية وتؤثر في تقييمه لها وتشكيل انطباعاته عنها . وتكون المشاركة في الملتقى من خلال خطوات بسيطة تبدأ بزيارة الرابط www.5d.ae ثم التسجيل بإدخال الاسم ورقم الهاتف المتحرك فقط ومن ثم كتابة التجربة الإيجابية من خلال نص أو صوت أو صورة أو فلم قصير،ويمكن للجميع المشاركة سواء من متعاملين أو موظفين من كافة دول العالم من الذين تفاعلوا مع حكومة دبي أو كان لهم دور في تحقيق التجارب الإيجابية.

تكريم

واستهل الحفل السنوي للجائزة بالسلام الوطني ثم تبعه عرض فني مبتكر يعبر عن أثر الخدمات الحكومية الرائدة في إسعاد الناس وتحقيق مصالحهم.

وأعلن خلال الحفل عن الجهة التي حصلت على العدد الأكبر من أصوات الجمهور في عملية التصويت التي تم إطلاقها على 12 مبادرة حكومية في بداية نوفمبر الماضي والتي ستحمل «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» لمدة عام كامل. وحصلت على الراية لعام 2016 من نصيب «دائرة السياحة والتسويق التجاري».

وسلم سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الراية التي حملتها تراخيص العام الماضي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد ثم قام سموه بتسليمها رسمياً إلى هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث ستستضيف دائرة السياحة والتسويق التجاري الراية لمدة عامل كامل أمام المبنى الرئيسي لتتسلمها بعد ذلك الجهة التي تحصد العدد الأكبر من الأصوات خلال عملية التصويت في العام الذي يليه.

فائزون

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد الفريق الفائز في سباق بناة المدينة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد في الحفل السنوي من العام الماضي وكان نتاجه 14 مبادرة ريادية للفرق الأربعة التي شاركت في التجمع الأول والذي أقيم في سكاي دايف بداية العام الجاري، وفاز بكأس «سباق بناة المدينة» لعام 2015، الفريق الأحمر عن خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها و يضم بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، والفريق الأصفر لخدمات الرعاية الاجتماعية ويضم هيئة تنمية المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وحصل كل منهم على «كأس سباق بناة المدينة» والذي يتكون من أربع قطع فريدة بذاتها تتكامل بشكل هندسي ذكي وتحتفظ كل جهة حكومية فائزة بقطعة واحدة من الكأس لتعبر عن تعاونها المستمر مع شركائها من الجهات الحكومية الأخرى وعملها الجاد والمبدع لتحقيق التغيير الإيجابي في الخدمات الحكومية بحيث تشكل هذه الجهات معاً جسماً واحداً متعاوناً ومنسجماً يسعى دائماً لتحقيق السعادة للمتعاملين.

كما سلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد الدرع التذكاري لهيئة الطرق والمواصلات التي فازت في «جائزة الرقم واحد» عن «خدمة الحافلات» بعد تقديمها لمبادرات مبتكرة طيلة العام للارتقاء بهذه الخدمة.

وعن فئة أفضل خدمة حكومية جديدة فازت خدمة «ترام دبي» من هيئة الطرق والمواصلات. وفازت بفئة أفضل مبادرة حكومية ريادية مبادرة «التذاكر الإلكترونية» من دائرة السياحة والتسويق التجاري. فيما فازت «مبادرة تم» للفريق الأحمر ضمن سباق بناة المدينة عن فئة أفضل شراكة حكومية والذي ضم كلاً من هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما فازت مبادرة «شريان» من هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل شراكة مع الجمهور ونظام «إدارة الحالات الذكي» من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن فئة أفضل تعاون داخلي. كما فازت مبادرة «نحن نغذيك» لهيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد الفائزين من فئات الأفراد المختلفة بدءاً بفئة أفضل قائد ابتكار للعام وكانت من نصيب «غنيمة البحري» من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وعن فئة أفضل فريق ابتكار فاز فريق «هيئة الصحة بدبي» وفاز في فئة أفضل نجم للتكامل الذكي «عبدالله البستكي» من هيئة الطرق والمواصلات وعن فئة أفضل مدير مركز خدمة فاز «عيسى إبراهيم الشامسي» من مؤسسة مطارات دبي وعن فئة أفضل مدير مركز اتصال فازت «تانيا ماري بارتون» من هيئة الطرق والمواصلات.

نجوم الخدمة

وأعلن خلال الحفل عن نجوم الخدمة الستة الفائزين لهذا العام وهم كل من فهد عمر باصليب من هيئة الصحة بدبي ومراد بشير مصطفى من بلدية دبي وأشرف محمد أبو يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي ومحمد فوزي مصطفى من هيئة الصحة بدبي وخليفة خالد العنزي من هيئة كهرباء ومياه دبي وهشام سالم مبارك من مؤسسة مطارات دبي.

وعن فئات قنوات تقديم الخدمة بدأ التكريم للفائزين بفئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول والتي كانت من نصيب «تطبيق شرطة دبي» من القيادة العامة لشرطة دبي و«تطبيق هيئة الطرق والمواصلات» من هيئة الطرق والمواصلات و«تطبيق طفلي» من هيئة الصحة بدبي و«تطبيق الطرق الذكية» من هيئة الطرق والمواصلات و«تطبيق ديوا» من هيئة كهرباء ومياه دبي. وعن فئة حياة المتعامل «تطبيق ذكي مشترك» فاز تطبيق «خدمات قطاع الأعمال» لهيئة الطرق والمواصلات والمشترك مع بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. أما عن فئة أفضل موقع إلكتروني فاز موقع القيادة العامة لشرطة دبي

وفاز «مركز البرشاء» من هيئة الطرق والمواصلات هذا العام عن فئة أفضل مركز خدمة و«مركز شرطة المرقبات» عن فئة أفضل مركز خدمة مشترك بين كل من القيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي والنيابة العامة ولأول مرة يتم تكريم أفضل مركز اتصال بناء على المعايير الموحدة التي أطلقها مركز نموذج دبي بداية العام الحالي فازت فيها هيئة الطرق والمواصلات عن مركز اتصال «سالك».

مكافآت مادية

يحصل الفائزون من فئات الأفراد على مكافآت مادية تفوق مليوني درهم بحيث يكرم فريق الابتكار بجائزة مالية مقدارها مليون درهم، كما يكرم أفضل قائد ابتكار بجائزة مالية مقدارها 250 ألف درهم ويكرم نجوم الخدمة بجائزة مالية مقدارها 100 ألف درهم لكل فائز. وتبلغ قيمة المكافأة المالية لمدير مركز الخدمة وأفضل نجم للتكامل الذكي وأفضل مدير مركز اتصال 150 ألف درهم.

وتسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد خلال الحفل هدية تذكارية من روبين كروك مدير عام سابق لشؤون الرئاسة في حكومة نيو ساوث ويلز في أستراليا وممثل عن لجنة تحكيم جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، كتاباً يحتوي مجموعة من الاقتباسات من أعضاء لجنة التحكيم حول نموذج دبي وبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. كما استمع سموه لعرض تقديمي حول رأي لجنة التحكيم ومدى فاعلية المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية خلال دورة التحسين السنوية والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى تقديم الخدمات.

11 جائزة

وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بفوز هيئة الطرق والمواصلات بـ 11 جائزة في الدورة الثالثة لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، حيث فازت الهيئة بنصيب الأسد بجوائز مختلف فئات البرنامج بعد منافسة شديدة مع هيئات ودوائر حكومة دبي.

وأكد الطاير أن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية يعد حافزاً قوياً لتنافس الهيئات والدوائر الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، بالتحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى إسعاد الناس.

فخر

قال مطرالطاير: نشعر بالفخر بهذا الفوز الكبير حيث فازت الهيئة بـ 11 جائزة منها تسع جوائز على المستوى المؤسسي وجائزتين على المستوى الفردي، مؤكداً أن الهيئة ستظل تفتخر بأنها أول جهة حكومية تشرفت برفع راية سمو الشيخ حمدان بن محمد في مقرها الرئيس لفوزها بجائزة أفضل خدمة حكومية وفقاً لتصويت الجمهور عن مبادرة المترو السريع، وهي وسام فخر لجميع العاملين في الهيئة.

مديرو جهات حكومية: الجائزة حفّزت الدوائر لتحسين الخدمات

أكد مديرو جهات حكومية فازت بفئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية أن الجائزة أسهمت في تحفيز الجهات الحكومية لتحسين خدماتها العامة ومراكز تقديم الخدمات بمختلف أنواعها التي تقدمها بهدف تقديم أداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى إسعاد الناس، معتبرين أن الجائزة تحمل منهجية عالمية في رسالتها ومضمونها وفكرتها.

6 جوائز

حصدت هيئة الصحة بدبي 6 جوائز متنوعة، ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2015، اشتملت، اثنين في فئة أفضل نجم خدمة، وفي فئة أفضل فريق ابتكار، وفئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول والتي حصل عليها التطبيق الذكي «طفلي»، وفئة أفضل شراكة مع الجمهور عن مبادرة «شريان»، وفئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص عن مبادرة «نحن نغذيك».

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن فوز الهيئة بسلة من الجوائز المميزة، يعد وسام شرف، ولاسيما أن الجائزة تحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد أن الجوائز التي حصلت عليها الهيئة والمتمثلة في 6 جوائز ضمن فئات الجائزة المتنوعة، تسهم بشكل مباشر في التأسيس لمرحلة جديدة تمضي فيها «صحة دبي»، نحو رفع مستوى الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، المتصلة بالتطبيقات الذكية، لافتاً إلى أن هذا هو جوهر أهداف جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي تحمل منهجية عالمية في رسالتها ومضمونها وفكرتها بوجه عام، التي تركز فيها على توجيه المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي نحو الإسهام في رفاهية المجتمع، من خلال إسعاد أفراده وتقديم أعلى مستويات من الخدمات المبتكرة.

وذكر معالي القطامي أن هيئة الصحة بدبي تعمل على أن تكون في الصدارة دائماً وفي طليعة المؤسسات الأكثر تطوراً، باتباع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في مجالي الصحة وخدمة المتعاملين، فيما هنأ معاليه جميع الموظفين الفائزين، سواء بشكل فردي أو ضمن فرق العمل، وداعياً جميع موظفي الهيئة إلى ابتكار المزيد من الأفكار والاقتراحات، التي تصب في هدف الوصول إلى مجتمع صحي آمن وسعيد.

تميز تقني

وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي، منذ إطلاق مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإنشاء جائزة للحكومة الذكية، التي تهدف إلى تحفيز وتكريم الجهات الحكومية وتحقق تحسناً ملحوظاً ومستداماً في خدماتها العامة ومراكز تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، قامت بتنفيذ مشاريع ذكية جديدة، تخدم العمل الشرطي وكافة فئات المجتمع. وواصلت تميزها التقني لتستشرف تطلعاتها للحكومة الذكية.

وقال إن شرطة دبي كانت من الدوائر الحكومية الأولى التي بدأت بالتحول إلى الأنظمة الذكية، وحرصها على أهمية مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية والشرطية والخدمية ليواكب مبادرة مدينة دبي الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بصورة مبتكرة وتفاعلية.

وأشار إلى أهمية مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية، مؤكداً أن تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية تجاوز حاجز المليون، بواقع مليون و17 ألف شخص، حملوا التطبيق على أجهزة «آيفون» و«أندرويد» وفق معايير عالمية، وخاصة أن التصميم الجديد لتطبيق شرطة دبي الخاص بهاتف الأيفون «iOS» لاقى إعجاب وثناء المستخدمين كونه يتماشى مع توجهات حكومة دبي الذكية في تقديم الخدمات إلى الجمهور بسهولة ويسر شديدين، ويعتمد تصنيفات حديثة للخدمات والخصائص، يسهل الوصول إليها بناءً على رغبة المتعامل.

وأكد أن شرطة دبي تعمل يداً بيد مع كافة الدوائر الحكومية وشركائها الاستراتيجيين في تطوير وتحسين الخدمات للجمهور تحقيقاً لأهداف القيادة السياسية في إسعاد الناس ومجتمع في دولة الإمارات.

إبداع

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إننا في الهيئة نسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونستقي من فكر سموّه الرؤى الخلاقة لتطوير استراتيجياتنا وخططنا المستقبلية الهادفة إلى تحقيق التميّز والإبداع في كافة الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا وفق أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والاعتمادية لتحقيق سعادتهم وراحتهم وتمكينهم من إنجار معاملاتهم بشكل ذكي وسهل في أي وقت ومن أي مكان. وأثمرت جهودنا في مجال الخدمات الذكية في تحويل كافة خدماتنا إلى خدمات ذكية بنسبة 100% في مدة قياسية لم تتجاوز العام على إعلان استراتيجية التحول الذكي.