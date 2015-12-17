رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير قطر

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة قطر.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مناسبة

وبهذه المناسبة بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر.

حفل السفارة

إلى ذلك حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - خلال الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجس أبوظبي - أن دولة الإمارات تشارك دولة قطر الشقيقة أفراحها بمناسبة اليوم الوطني وتتمنى لحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

ونقل سموه تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات إلى حكومة وشعب قطر الشقيق بهذه المناسبة متمنيا لهم دوام الخير والسلام والاستقرار.

حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدي الدولة.