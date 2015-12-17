الاتحاد السكندري لـ في الجول: بدأنا إجراءات فسخ تعاقدنا مع برزنتيشن

بدأ الاتحاد السكندري إجراءات فسخ تعاقده مع شركة برزنتيشن الراعية له بسبب عدم دفع مستحقاتهم المتأخرة.

وتحدث جاسر منير مدير عام زعيم الثغر والمتحدث الرسمي بإسمه لـFilGoal.com قائلا:"قمنا بإحالة ملف برزنتيشن للمستشار القانوني لدراسة إجراءات فسخ التعاقد".

وأوضح"الشركة الراعية لم تلتزم معنا بدفع المستحقات في مواعيدها وهذا الأمر سبب أزمة كبرى".

وأكمل"أولا لم يوجد لدينا أموال لدفع مستحقات الحكام كما أن مستحقات اللاعبين أصبحت تتأخر وهذا الأمر يؤثر عليهم في المباريات".

وأردف"نحن الآن بدأنا درس فكرة عدم إذاعة مباراتنا أمام بتروجيت إلا عقب الحصول على مستحقاتنا".

وأتم"أكثر من مرة قمنا بوعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم في مواعيد معينة ولا نفي بها بسبب تأخر الشركة الراعية في تسديد الأموال لنا".