انفجار إطار سيارة يحرق المقطورة الخلفية بطريق الإسكندرية مطروح

نشب منذ قليل، حريق بمقطورة سيارة من الخلف بالكيلو 135 طريق الاسكندرية مطروح الساحلى، دائرة قسم الضبعة.

انتقلت قوات الحماية المدينة وتم السيطرة علي الحريق واخمادة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالمقطورة رقم 4569 الخاصة بالسيارة رقم 39667 جمرك السلوم قياده المدعو "خليل - ح - ع" سائق ليبي الجنسية مقيم ليبيا وبالمنطقة المشار إليها فى الاتجاه إلى مطروح، وانفجر أحد الإطارات الخلفية للمقطورة، والذى نتج عنه احتراق الكاوتش وامتداد النيران إلى باقى المقطورة بالكامل ولم يسفر عنه ثمة إصابات أو وفيات.

بسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، تحررعن ذلك المحضر اللازم.