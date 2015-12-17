بالصور.. جمارك برج العرب تحبط تهريب 100 ألف ريال مخبأة داخل جوارب
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة أحمد خالد، محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقرر أبوالعلا محمد مدير عام الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس الوردية مستور أبوتلات اشتبه فى أحد الركاب القادمين من السعودية، وبتفتيشه تم العثور على 100 ألف ريال سعودى داخل جواربه.
وقرر أبوالعلا محمد مدير عام الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
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