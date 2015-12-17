أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر بيانات المتهمين بتعذيب ضحية الأقصر بعد إدخال 4 مجندين بالقضية

Google+ Print
ننشر بيانات المتهمين بتعذيب ضحية الأقصر بعد إدخال 4 مجندين بالقضية ننشر بيانات المتهمين بتعذيب ضحية الأقصر بعد إدخال 4 مجندين بالقضية
ينشر "اليوم السابع" البيانات الكاملة، وأسماء المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية فى واقعة تعذيب المواطن طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر، وذلك بعد إدخال 4 مجندين فى القضية ليرتفع عدد المتهمين لـ 13 متهما.

وضم أمر الإحالة فى القضية رقم 11663 لـٍسنة 2015 جنايات قسم الأقصر، المقيدة برقم 2280 لـسنة 2015 كلى الأقصر، 4 ضباط شرطة، و5 أفراد شرطة، و4 مجندين، جاء ترتيبهم كالتالى:

1- سمير هانى حسين إمام – 24 سنة – ملازم أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة الأقصر .
>2- باهر طه محمد شحاتة – 24 سنة - ملازم أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة الأقصر.
>3- إبراهيم الشحات عمارة السيد – 28 سنة نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الأقصر.
>4- محمد أحمد محمد محمود الأبنودى – 24 سنة - ملازم أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة الأقصر.
>5- موسى يوسف عبد الراضى سيد – 31 سنة – رقيب شرطة سرى بوحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.
>6- مصطفى جمال ناجى عثمان – 28 سنة - رقيب شرطة سرى بوحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.
>7- محمد أبو غنيمة محمد على – 29 سنة - رقيب شرطة سرى بوحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.
>8- محمود سيد عبد الله محسب – 31 سنة - رقيب شرطة سرى بوحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.
>9- مرسال حماد حنفى محمد – 40 سنة - رقيب شرطة سرى بوحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.
>10- أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن – 21 سنة – مجند بقوات أمن الأقصر.
>11- مؤمن عبد الرحمن محمد رسلان – 21 سنة - مجند بقوات أمن الأقصر.
>12- محمد حنفى محمود عبد الغنى – 21 سنة - مجند بقوات أمن الأقصر.
>13- حمتو أبو القاسم سمرى غانم – 22 سنة - مجند بقوات أمن الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365