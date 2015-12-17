ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام بالمؤبد بالقاهرة

وتمكن الملازم أول حسام المدبولى، ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السويس من ضبط " محمد ع ع " 38 سنه ، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 12/40 لسنة 2012 ، أسيوط "خطف" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.
> وتمكن النقيب مصطفى محروس معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط "محمود إ م " 30 سنة ، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5281/3689 لسنة 2013 روض الفرج "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.
كما نجح الرائد أحمد قدرى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط " أحمد م ح " 27 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 44649/3208 لسنة 2011م مدينة نصر أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب محمد فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "إسلام م ع " 23 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 348/381 لسنة 2014م السلام ثان "مخدرات" ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.
وتمكن النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "محمد ح إ " 32 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3365/2450 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، ونجح النقيب تامر عبيد معاون مباحث قسم شرطة عابدين، من ضبط "منى ع م" 35 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها فى القضية رقم 946/20 لسنة 2007م عابدين " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .
كما نجح النقيب هيثم الكردى معاون مباحث قسم شرطة الوايلى ، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أحمد م ع " 21 سنه ، عامل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 176/43 لسنة 2015م الوايلى "مفرقعات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب هيثم حسن معاون مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط " عيد م ع " 35 سنه ، عامل ، ( مسجل خطر ) مخدرات ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2533/2097 لسنة 2014م شبرا "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.