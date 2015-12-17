ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام بالمؤبد بالقاهرة

شن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون، وخاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم 8 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن الملازم أول حسام المدبولى، ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السويس من ضبط " محمد ع ع " 38 سنه ، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 12/40 لسنة 2012 ، أسيوط "خطف" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

> وتمكن النقيب مصطفى محروس معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط "محمود إ م " 30 سنة ، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5281/3689 لسنة 2013 روض الفرج "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح الرائد أحمد قدرى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط " أحمد م ح " 27 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 44649/3208 لسنة 2011م مدينة نصر أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب محمد فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "إسلام م ع " 23 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 348/381 لسنة 2014م السلام ثان "مخدرات" ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "محمد ح إ " 32 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3365/2450 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، ونجح النقيب تامر عبيد معاون مباحث قسم شرطة عابدين، من ضبط "منى ع م" 35 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها فى القضية رقم 946/20 لسنة 2007م عابدين " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما نجح النقيب هيثم الكردى معاون مباحث قسم شرطة الوايلى ، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أحمد م ع " 21 سنه ، عامل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 176/43 لسنة 2015م الوايلى "مفرقعات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب هيثم حسن معاون مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط " عيد م ع " 35 سنه ، عامل ، ( مسجل خطر ) مخدرات ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2533/2097 لسنة 2014م شبرا "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.