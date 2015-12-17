ضبط 1000 كيلو عصائر فاسدة قبل بيعها فى أكتوبر

كتب وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط صاحب مصنع لتعبئة العصائر الفاسدة وبيعها بالأسواق فى أكتوبر.

>كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا، يفيد ضبط سليمان.ا 34 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم القاهرة، بإدارة شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر لتصنيع العصائر وبيعها للمواطنين ( بدون ترخيص .

>عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان المتحرى عنه صحبه مسئولى مديرية التموين ومفتشى الصحة، وأمكن ضبطه وضبط 1000 كيلو عصائر " مانجو جوافة بالإضافة إلى 3 خلاطات كهرباء كبير الحجم، و 8 ديب فريزر " ثلاجة" كبيرة الحجم وكمية من ورق الملصقات عليها العلامة التجارية وكمية من الجراكن المعدة للتعبئة.

>بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع العصائر " بدون ترخيص " وبيعها للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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