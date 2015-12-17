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القبض على سيدة أعمال لاتهامها بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه فى الجيزة

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القبض على سيدة أعمال لاتهامها بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه فى الجيزة القبض على سيدة أعمال لاتهامها بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه فى الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على سيدة أعمال لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه منهم، بعد إيهامها لهم باستثمار نقودهم فى مجال تجارة أجهزة الكمبيوتر مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

تلقى العميد محمد حسن مدير إدارة جرائم الأموال العامة بالجيزة بلاغا من 10 مواطنين أفادوا فيه بتعرضهم للاحتيال على يد سيدة أعمال تدعى "س.ف"، حيث استولت منهم على 5 ملايين جنيه.

كشفت التحريات أن المتهمة أوهمت ضحاياها باستثمار أموالهم فى مجال تجارة أجهزة الكمبيوتر مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها سددت لهم أرباح شهر واحد فقط وامتنعت عن رد النقود إليهم، وبإعداد كمين لها تم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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