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بالصور.. حلقة نقاشية لتنمية المجتمع الإسماعيلى بالمجمع الإعلامى

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نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية تحت عنوان كيفية تنمية المجتمع الإسماعيلى، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع، وبحضور الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أعد الحلقة سماح وهدان وتغريد عبد المنعم أخصائى الإعلام بالمجمع الإعلامى.

وقالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى، إن الحلقة النقاشية استمرت يومين ودارت حول كيفية تحقيق التنسيق الأمثل بين جامعة قناة السويس والأجهزة التنفيذية والشعبية، لخدمة المجتمع المحلى وأهداف عملية التنمية.

وأضافت أنه من ضمن المشاركين فى الحلقة النقاشية ماجدة عيسى مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى، والتى تحدثت حول كيفية تفعيل دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع الإسماعيلى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365