حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/12/17

برج الثور على الصعيد المهني:>تتعامل بشكل عاطفى جدًا فى العمل، والجميع يعرف أن هذه هى نقطة ضعفك وهذا خطأ كبير احرص على أن تخفى مشاعرك فى محيط العمل وضع كل شىء على طاولة العمل وتناول مع الأمور بالعقل والموضوعية.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

>إذا كنت تعانى وضعًا صعبًا فى علاقة الحب الخاصة بكل فإنه قد لا يكون من السهل عليك إخفاء مشاعرك عن المحيطين بك اليوم، خاصة إذا كنت تشارك فى نشاط مجموعة. حاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر الإمكان وتتخطى ما تمر به وإلا ستتعقد الأمور.

على الصعيد الصحي:

>كلمة السر بالنسبة لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى اليوم هى الاسترخاء. حاول ألا ترهق نفسك بأى طريقة أو شكل، واستمتع ببعض النوم وحاول أن تجعل مستوى التوتر لديك تحت السيطرة وستحد أن هذا ينعكس إيجابًا على مستويات الطاقة والمزاج والصحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>اليوم ستشعر بطعم السلطة حيث تصل إلى منصب قيادى بشك لغير متوقع. فى البداية قد تشعر بأن الأمور صعبة قليلاً ولكنك ستتأقلم مع الوضع قريبًا جدًا. حاول أن تتحلى بالثقة فى النفس وألا تشعر بالتوتر، وتذكر أن لديك دائمًا أصدقاء يقفون وراءك وعلى استعداد لمساعدتك.